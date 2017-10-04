عاهل السعودية يغادر إلى روسيا تلبية لدعوة بوتين

الرياض - (د ب أ):

غادر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز جدة اليوم الأربعاء متوجها إلى روسيا، في زيارة تأتي تلبية لدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس)، فإن الوفد الرسمي المرافق للملك يضم وزراء التجارة والخارجية والطاقة والبيئة والثقافة وعددا كبيرا من المسؤولين.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اعتبر أن الزيارة تمثل "انعطافة حقيقية" في علاقات البلدين، وأشار إلى أن الحوار المتواصل بين الجانبين "بدأ في تحقيق جملة من الثمار العملية الملموسة". وشدد على أهمية استمرار التنسيق فيما يخص الأزمات الإقليمية واتفاق خفض إنتاج النفط.

ومن المتوقع أن تركز الزيارة على التعاون الاقتصادي وأزمات المنطقة.