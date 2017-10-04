"الحضن" 7 أنواع.. لكل منهم معنى يوضح علاقة الرجل بالمرأة
"الحضن" 7 أنواع.. لكل منهم معنى يوضح علاقة الرجل بالمرأة
03:08 م الأربعاء 04 أكتوبر 2017
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كتبت- ميرا ماهر:
لا يستطيع جميع الرجال التعبير عن مشاعرهم لفظياً، لكن يمكن للغة الجسد أن تعبر بشكل أفضل. ذكر موقع "Brightside" 7 أنواع من العناق التي من شأنها توضيح ما يريد الرجل أن يخبرك به عن مشاعره في الصور التالية.
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