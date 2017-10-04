"الحضن" 7 أنواع.. لكل منهم معنى يوضح علاقة الرجل بالمرأة

كتبت- ميرا ماهر:

لا يستطيع جميع الرجال التعبير عن مشاعرهم لفظياً، لكن يمكن للغة الجسد أن تعبر بشكل أفضل. ذكر موقع "Brightside" 7 أنواع من العناق التي من شأنها توضيح ما يريد الرجل أن يخبرك به عن مشاعره في الصور التالية.