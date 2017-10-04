أخبار عاجلة

ستاد مصر - الجيش يخطط لعرقلة مسيرة سموحة فى الإسكندرية -
السيسي يستقبل رئيس شركة كهرباء فرنسا -
لجنة فرعية بـ"إسكان النواب" لمتابعة المشروعات القومية -
ولي العهد السعودي: مدينة نيوم ستُدرج في الأسواق -
موسكو تحتج على اطلاق واشنطن على أرشيف القنصلية الروسية في سان فرانسيسكو -
صدام الجاسر... رحلة بين سجون الأسد والنصرة وداعش -
محافظ الإسكندرية يصل موقع حريق العجمي.. ويعلن حالة الطوارىء بالمستشفيات (صور) -
بسبب حريق.. تأجيل الدراسة في مدرسة العائلة المقدسة بالمنصورة -
بالصور - قرار بتشميع مطعمين لسوء حالة النظافة في بورسعيد -
"الرقابة الإدارية" تلقي القبض على مدير إدارة بالدقهلية أثناء تقاضيه رشوة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. هو وهى
  3. مصراوي Masrawy

"الحضن" 7 أنواع.. لكل منهم معنى يوضح علاقة الرجل بالمرأة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

"الحضن" 7 أنواع.. لكل منهم معنى يوضح علاقة الرجل بالمرأة

03:08 م الأربعاء 04 أكتوبر 2017

1

كتبت- ميرا ماهر:

لا يستطيع جميع الرجال التعبير عن مشاعرهم لفظياً، لكن يمكن للغة الجسد أن تعبر بشكل أفضل. ذكر موقع "Brightside" 7 أنواع من العناق التي من شأنها توضيح ما يريد الرجل أن يخبرك به عن مشاعره في الصور التالية.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • استشاري علاقات: تعرف على المعادلة التي تقتل الحب

    هو وهي

  • بالصور- هاشتاج "كيف نقلل نسب الطلاق" يتصدر تويتر..والأهل السبب الأكبر

    هو وهي

  • علم المخ والأعصاب يساعدك بالتأكد من حقيقة حب شريكك

    هو وهي

  • 9 نصائح تعلمك كيف تبدأ حديث مع "الكراش"

    هو وهي

إعلان

ccafb19079.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
السيسي يستقبل رئيس شركة كهرباء فرنسا

السيسي يستقبل رئيس شركة كهرباء فرنسا

لجنة فرعية بـ"إسكان النواب" لمتابعة المشروعات القومية

لجنة فرعية بـ"إسكان النواب" لمتابعة المشروعات القومية

ولي العهد السعودي: مدينة نيوم ستُدرج في الأسواق

ولي العهد السعودي: مدينة نيوم ستُدرج في الأسواق

موسكو تحتج على اطلاق واشنطن على أرشيف القنصلية الروسية في سان فرانسيسكو

موسكو تحتج على اطلاق واشنطن على أرشيف القنصلية الروسية في سان فرانسيسكو