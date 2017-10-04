15نوفمبر.. الحكم على 154 متهما في قضية "أنصار بيت المقدس 3"

كتب- أحمد أبو النجا:

قررت محكمة الجنايات العسكرية، اليوم الأربعاء، مد أجل النطق بالحكم على 154 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أنصار بيت المقدس 3"، والمتهم فيها القيادي بالتنظيم هشام عشماوي، وشادي المنيعي، وكمال علام، إلى جلسة 15 نوفمبر المقبل.

وتضم أوراق القضية المقيدة برقم 2 لـسنة 2016 جنايات شرق، عدة عمليات إرهابية نفذها عناصر تنظيم أنصار بيت المقدس، على رأسهم الإرهابي هشام عشماوي، استهدفت 155 هدفا متنوعا ما بين ضباط، وأفراد شرطة ومباحث، وتفجير منشآت دبلوماسية وأمنية بواسطة سيارات مفخخة.

وكشفت التحقيقات أن عناصر تنظيم أنصار بيت المقدس في 5 أغسطس 2014، استهدفوا قوة تأمين الطريق الساحلي بمنطقة الضبعة التابعة لمحافظة مرسى مطروح، وفى 18 مارس 2015، اغتالت العناصر النقيب كريم فؤاد، معاون مباحث قسم شرطة العلمين، وشرعت في قتل كل من: النقيب خالد عبدالجليل السيد الصاحي، ورقيب الشرطة بهاء محمد الزهيري، بالقرب من بوابة ماريا بمدينة العلمين.

كما قتلت العناصر الإرهابية المواطن القبطي "وليام بايرون هالندرسون"، عمدا، لسرقة سيارة مملوكة له، ونفذت عملية تفجير مبنى القنصلية الإيطالية في 11 يوليو 2015، فضلًا عن تورطهم في محاولة اغتيال المحامي العام لنيابة أمن الدولة العليا، عن طريق زرع عبوة ناسفة تم لصقها أسفل سيارته.

وتبين من التحقيقات أن المتهمين مسئولون عن ارتكاب عمليتي تفجير مبنى قطاع الأمن الوطني بشبرا الخيمة، والهجوم على كمين الفرافرة.