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نائب وزير الإسكان: 160 مليون جنيه لتطوير "هاجوج والإصلاح" في بورسعيد

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مصراوي Masrawy

نائب وزير الإسكان: 160 مليون جنيه لتطوير "هاجوج والإصلاح" في بورسعيد

02:24 م الأربعاء 04 أكتوبر 2017

نائب وزير الإسكان

بورسعيد - طارق الرفاعي:

قال الدكتور أحمد عادل درويش، نائب وزير الإسكان للتطوير الحضري والعشوائيات، اليوم الثلاثاء، إنه جار الانتهاء من آخر مشروعين خاصين بمنطقتي هاجوج والإصلاح العشوائيتين بمحافظة بورسعيد، وذلك بتكلفة 160 مليون جنيه.

وأشار "درويش"، خلال اللقاء الذي عقد بديوان عام محافظة بورسعيد مع المحافظ اللواء عادل الغضبان والأجهزة المعنية، إلى أنه خلال 3 أشهر تم الانتهاء من 30 عمارة بمشروعات هاجوج والإصلاح وجار الانتهاء من 13 عمارة متبقية، مؤكدًا أنه بنهاية العام الجاري ستصبح بورسعيد أول محافظة مصرية خالية من العشوائيات غير الآمنة.

وأضاف نائب وزير الإسكان أنه خلال عامين تم الانتهاء من 6 آلاف وحدة على مستوى المحافظة، وحاليًا جار الانتهاء من آخر مشروعين خاصين بمنطقتي هاجوج والإصلاح وذلك بتكلفة 160 مليون جنيه، بالإضافة إلى مشروع استكمال "زرزارة" الذي تم الانتهاء من 26 عمارة منه بإجمالي 620 وحدة سكنية بتكلفة 83 مليون جنيه، مشددًا على أن بورسعيد ستكون مدخل ومركز التنمية بمصر كلها ولابد أن يواكب التطوير كافة المحافظة، ولا يصح أن يأتي المستثمر ويجد عشوائيات.

ومن المنتظر أن يتفقد نائب وزير الإسكان يرافقه محافظ بورسعيد عدة مناطق من بينها: هاجوج والإصلاح والجناين، ووضع حجر أساس منطقة القابوطي الجديدة لإنشاء 352 حظيرة ماشية.

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