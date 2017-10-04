بدء تسليم مشروعات تشغيل الشباب بواحة بلاط في الوادي الجديد
بدء تسليم مشروعات تشغيل الشباب بواحة بلاط في الوادي الجديد
02:12 م الأربعاء 04 أكتوبر 2017
مدينة بلاط بالوادي الجديد
الوادي الجديد – محمد الباريسي:
قال المهندس عادل عباس، رئيس مركز ومدينة بلاط بالوادي الجديد، اليوم الأربعاء: "إنه يجري حاليًا تسليم المشروعات الخاصة بتشغيل الشباب والحد من البطالة، وذلك بعد أن جرى عمل حصر للبطالة كافة قرى المركز".
وأكد عباس، لـ"مصراوي"، أنه جرى توفير 13 مشروعا عبارة عن مناحل، لتسليمها للشباب بعد عمل دورات تدريبية لهم بمؤسسة آفاق للتنمية على كيفية تربية لنحل والتعامل الجيد على طريقة الإنتاج والتوزيع.
كما لفت، إلى أن مركز بلاط والأول في تنفيذ مبادرة تشغيل الشباب والحد من البطالة، وذلك ضمن المبادرة التي تبناها اللواء محمد الزملوط، محافظ الإقليم لتشغيل الشباب والحد من البطالة على مستوى مراكز المحافظة.
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