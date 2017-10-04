الأزهر يحقق مع المقصرين في أعمال صيانة المعاهد الأزهرية

التحرير

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أصدر عباس شومان وكيل الأزهر، قرارا بفتح تحقيق عاجل مع كل المسولين عن تردي حالة بعض المعاهد الأزهرية من كل الإدارات والقطاعات الرئيسية، لتحديد مستوى المسئولية ومحاسبة المقصرين عن إجراء عمليات الصيانة والترميمات والتجهيزات واتخاذ إجراءات صارمة ضد كل من يثبت إهماله.

كان وكيل الأزهر قد أصدر تعليماته لكل الإدارات بالمناطق والقطاعات الرئيسية بإجراء عمليات الصيانة والترميمات ومنح الإدارة الهندسية والقطاع والمناطق الأزهرية مهلة لرفع كفاءة المعاهد قبل بدء العام الدراسي وشمل القرار تشكيل لجنة من مكتبه لتفقد المعاهد والوقوف على حالتها الفنية ومدى توافر مقومات العملية التعليمية.

وقال شومان: إنه لا يوجد أحد فوق المساءلة سواء في المشيخة أو القطاع أو المناطق الأزهرية وأن من يتقاعس في عمله لا مجال لمجاملته وأنه سيتابع ذلك بنفسه.

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وكان الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، قد قررإقالة الدكتور محمد أبو زيد الأمير من رئاسة المعاهد الأزهرية، دون الإفصاح عن أسباب معينة.

وكلف شيخ الأزهر، وفقا للقرار الذى انفردت به "التحرير"، الشيخ صالح عباس رئيس الإدارة المركزية لشئون المناطق والخدمات، بتسيير أعمال رئيس قطاع المعاهد الأزهرية بصفةٍ مؤقّتةٍ، لحين شغل الوظيفة على النحو الذي حدّده القانون، على أن يَعرضَ تقريرًا شهريًّا عن سَيْر العملية التعليمية، على شيخ الأزهر.