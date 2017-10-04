أخبار عاجلة

ستاد مصر - الجيش يخطط لعرقلة مسيرة سموحة فى الإسكندرية -
السيسي يستقبل رئيس شركة كهرباء فرنسا -
لجنة فرعية بـ"إسكان النواب" لمتابعة المشروعات القومية -
ولي العهد السعودي: مدينة نيوم ستُدرج في الأسواق -
موسكو تحتج على اطلاق واشنطن على أرشيف القنصلية الروسية في سان فرانسيسكو -
صدام الجاسر... رحلة بين سجون الأسد والنصرة وداعش -
محافظ الإسكندرية يصل موقع حريق العجمي.. ويعلن حالة الطوارىء بالمستشفيات (صور) -
بسبب حريق.. تأجيل الدراسة في مدرسة العائلة المقدسة بالمنصورة -
بالصور - قرار بتشميع مطعمين لسوء حالة النظافة في بورسعيد -
"الرقابة الإدارية" تلقي القبض على مدير إدارة بالدقهلية أثناء تقاضيه رشوة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

الأزهر يحقق مع المقصرين في أعمال صيانة المعاهد الأزهرية

Google+ Print
الأزهر يحقق مع المقصرين في أعمال صيانة المعاهد الأزهرية الأزهر يحقق مع المقصرين في أعمال صيانة المعاهد الأزهرية

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أصدر عباس شومان وكيل الأزهر، قرارا بفتح تحقيق عاجل مع كل المسولين عن تردي حالة بعض المعاهد الأزهرية من كل الإدارات والقطاعات الرئيسية، لتحديد مستوى المسئولية ومحاسبة المقصرين عن إجراء عمليات الصيانة والترميمات والتجهيزات واتخاذ إجراءات صارمة ضد كل من يثبت إهماله.

كان وكيل الأزهر قد أصدر تعليماته لكل الإدارات بالمناطق والقطاعات الرئيسية بإجراء عمليات الصيانة والترميمات ومنح الإدارة الهندسية والقطاع والمناطق الأزهرية مهلة لرفع كفاءة المعاهد قبل بدء العام الدراسي وشمل القرار تشكيل لجنة من مكتبه لتفقد المعاهد والوقوف على حالتها الفنية ومدى توافر مقومات العملية التعليمية.

وقال شومان: إنه لا يوجد أحد فوق المساءلة سواء في المشيخة أو القطاع أو المناطق الأزهرية وأن من يتقاعس في عمله لا مجال لمجاملته وأنه سيتابع ذلك بنفسه.

شاهد أيضا

وكان الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، قد قررإقالة الدكتور محمد أبو زيد الأمير من رئاسة المعاهد الأزهرية، دون الإفصاح عن أسباب معينة.

وكلف شيخ الأزهر، وفقا للقرار الذى انفردت به "التحرير"، الشيخ صالح عباس رئيس الإدارة المركزية لشئون المناطق والخدمات، بتسيير أعمال رئيس قطاع المعاهد الأزهرية بصفةٍ مؤقّتةٍ، لحين شغل الوظيفة على النحو الذي حدّده القانون، على أن يَعرضَ تقريرًا شهريًّا عن سَيْر العملية التعليمية، على شيخ الأزهر.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
سحر نصر تتفق مع الصندوق السعودي على ضخ استثمارات جديدة

سحر نصر تتفق مع الصندوق السعودي على ضخ استثمارات جديدة

إصابة 5 أشخاص إثر حريق بمصنع كيماويات في الإسكندرية

إصابة 5 أشخاص إثر حريق بمصنع كيماويات في الإسكندرية

إطلاق أسم الشهيد «محمد عادل» على مدرسة الباجور الثانوية (صور)

إطلاق أسم الشهيد «محمد عادل» على مدرسة الباجور الثانوية (صور)

حادث المنشية.. خيانة الإخوان ونجاة عبد الناصر

حادث المنشية.. خيانة الإخوان ونجاة عبد الناصر