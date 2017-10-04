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المؤسسة الليبية للنفط تعلن إعادة فتح حقل نفطي أغلقه مسلحون

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مصراوي Masrawy

المؤسسة الليبية للنفط تعلن إعادة فتح حقل نفطي أغلقه مسلحون

01:21 م الأربعاء 04 أكتوبر 2017

المؤسسة الليبية للنفط تعلن إعادة فتح حقل نفطي أغلقه مسلحون

طرابلس - (د ب أ):

أعلنت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط اليوم الأربعاء رفع حالة القوة القاهرة وإعادة تشغيل حقل "الشرارة" الواقع في جنوب غربي البلاد .

وقالت المؤسسة، في بيان صحفي على موقعها الإلكتروني اليوم، إن "بعد إغلاقه لمدة يومين أعيد تشغيل الإنتاج في حقل الشرارة، وتم رفع حالة القوة القاهرة على صادرات خام الشرارة من ميناء الزاوية".

وأشارت إلى أن الخسائر من فاقد الإنتاج قدرت بأكثر من 27 مليون دولار، معربة عن شكرها وتقديرها إلى اعيان ووجهاء قبائل الطوارق بالجنوب الليبي والذين تدخلوا لحل هذه المشكلة .

وقال المهندس مصطفى صنع الله رئيس المؤسسة الوطنية للنفط :"لا يمكن أن تبرر أية مطالب هذا الإغلاق الإجرامي"، مضيفا "هذه الإغلاقات تتسبب باستنزاف مدخرات المصرف المركزي وسيؤدي ذلك للجوء للصرف من الأموال المجمدة، وهذا أمر لا نتمناه لأن هذه الأموال هي حق للأجيال القادمة".

وأضاف أن استمرار زيادة العجز في الميزانية هو ما يتسبب في استمرار تدهور سعر الصرف بالرغم من الجهود الكبيرة التي تبذلها المؤسسة الوطنية للنفط لزيادة الإنتاج ، مشيرا إلى سياسة جديدة لن تسمح باي إغلاق لأي حقل من اي مجموعة.

يذكر أن الكتيبة رقم 30 ، التي يرأسها الرائد الهاشمي رمضان عبد الفتاح التارقي وتدعي تبعيتها لوزارة الدفاع بحكومة الوفاق الوطني، قامت بإغلاق الحقل يوم الأحد الماضي في تمام الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي.

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