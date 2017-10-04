رئيس الوزراء يهنئ السيسي بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر المجيد

كتب- محمد غايات

بعث المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر المجيد، وفيما يلي نص البرقية:

السيد الرئيس / عبد الفتاح السيسي

رئــيــس الجمهـوريــة

يسعدني أن أبعث إلى سيادتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أعضاء هيئة الوزارة، بأسمى آيات التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة الاحتفال بالذكرى الرابعة والأربعين لنصر أكتوبر المجيد. هذه المناسبة العظيمة التي قدم فيها الجيش المصرى أروع ملاحم البطولة والفداء، سطرها بأحرف من نور شهداء مصر الأبرار الذين قدموا أرواحهم ودمائهم فداء للوطن من أجل استعادة الأرض واسترداد الحق.

هذه الملحمة الخالدة وقف أمامها العالم أجمع لتصبح درساً ودروس في البطولة الخالصة والوطنية الصادقة.

وإننا يا سيادة الرئيس إذ ننتهز هذه المناسبة، لنعبر عن تقديرنا العميق لجهودكم المخلصة وتوجيهاتكم المستمرة نحو دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأن يوفقكم الله لما فيه خير مصر وشعبها العظيم.​