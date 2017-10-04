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التحقيق مع 7 نوبيين لاعتراضهم على تجديد حبس متهمي «مسيرة الدفوف»

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التحقيق مع 7 نوبيين لاعتراضهم على تجديد حبس متهمي «مسيرة الدفوف» التحقيق مع 7 نوبيين لاعتراضهم على تجديد حبس متهمي «مسيرة الدفوف»

التحرير

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تباشر النيابة العامة بأسوان، اليوم الأربعاء، التحقيق مع 7 من أهالي النوبة تم ضبطهم، أمس، أثناء تجمعهم أمام مجمع المحاكم بكورنيش النيل؛ احتجاجا على تجديد 25 شابا في القضية المتداولة إعلاميا بـ"مسيرة الدفوف".

ويواجه المتهمون السبعة اتهامات بالتجمهر وتكدير السلم والأمن العام.

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وتجمع العشرات من أهالي المتهمين في "مسيرة الدفوف"، أمس الثلاثاء، أمام مجمع المحاكم؛ احتجاجا على تجديد حبسهم 15 يومًا؛ لاتهامهم بالتحريض على التظاهر، والتظاهر بدون ترخيص، وحيازة منشورات، والإخلال بالأمن العام، وتعطيل حركة المرور ثالث أيام عيد الأضحى المبارك.

وتمكنت قوات الأمن مدعومة بتشكيلات من الأمن المركزي والعربات المصفحة من تفريق تجهر الأهالي، وألقت القبض على 7 من المشاركين.

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التحرير

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