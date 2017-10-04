زحام كثيف على منافذ بيع تذاكر مباراة مصر والكونغو بستاد الإسكندرية

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شهدت منافذ بيع تذاكر مباراة مصر والكونغو باستاد الإسكندرية، إقبال كبير من جانب الجماهير التى توافدت مذ الصباح الباكر للحصول على تذاكر حضور المباراة المزمع إقامتها يوم الأحد المقبل على ملعب برج العرب، ضمن الجولة الخامسة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2018.

وانتشرت قوات الأمن بمحيط ملعب الاستاد لتحديد خطوط السير وتنظيم عملية الحصول على التذاكر ومنع مروجى السوق السوداء من الحصول على التذاكر لبيعها بأسعار غير المقررة.

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فيما أعلن عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، عن طرح 12 ألف تذكرة، اعتبارا من اليوم الأربعاء وهى تذاكر موحدة بقيمة 75 جنيهًا، وألف تذكرة للدرجة الأولى بقيمة 300 جنيه بمنافذ بيع التذاكر باستاد الإسكندرية، فيما حددت إدارة ستاد الإسكندرية برئاسة الدكتور شريف سعد، 5 تذاكر كحد أقصى لكل فرد حتى لا تتسرب إلى السوق السوداء.

كانت حالة من الغضب انتابت جماهير الكرة بالإسكندرية بسبب عدم وصول تذاكر اللقاء أول أمس رغم الإعلان عن طرح 50 ألف تذكرة بمنافذ البيع بالقاهرة والإسكندرية، وتوافدت الجماهير ولم تصل التذاكر الى منافذ البيع الأمر الذى تسبب فى غضب شديد.