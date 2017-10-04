مفتي الجمهورية يهنيء السيسي ووزير الدفاع والقوات المسلحة بذكرى انتصارات أكتوبر

كتب - محمود مصطفى:

هنأ الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، الرئيس عبدالفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول صدقى صبحى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، وقادة وضباط وجنود القوات المسلحة، وكافة جموع الشعب المصرى العظيم بمناسبة الذكرى 44 لملحمة انتصارات 6 أكتوبر 1973 المجيدة التى توافق الجمعة القادمة .

وقال مفتى الجمهورية فى بيانه الذى أصدره اليوم الأربعاء: تتقدم دار الإفتاء المصرية بخالص التهاني القلبية للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وقادة وضباط وجنود القوات المسلحة، وكافة جموع الشعب المصرى بمناسبة ذكرى ملحمة انتصارات حرب 6 أكتوبر المجيدة التي سطرت أعظم ملاحم التكاتف والتلاحم بين أفراد الشعب المصرى وقواتنا المسلحة الأبيَّة حتى تحققت ملحمة النصر التي ستبقى عالقة في أذهان المصريين جميعا.

وأضاف مفتى الجمهورية أن جيش مصر العظيم هو درع الوطن الحصين الذى قدم ولايزال يقدم العديد من التضحيات من أجل الدفاع عن حقوق الشعب المصرى، وهو لا يزال يقوم بدوره الحاسم في استئصال جذور جماعات العنف والإرهاب التي تحاول العبث بأمن واستقرار مصرنا العزيزة وتحقيق التنمية فى أرض سيناء الغالية.

ودعا مفتى الجمهورية جميع المواطنين إلى استمرار ملحمة التكاتف بين أفراد الشعب المصري وقواته المسلحة وأجهزة الشرطة حتى تندحر تنظيمات وجماعات الإرهاب التى تسعى لنشر الخراب والدمار فى مختلف البلاد بل وفى جميع أنحاء المنطقة العربية والعالم.

ودعا مفتى الجمهورية الشعب المصري إلى استلهام روح انتصارات حرب 6 أكتوبرالمجيدة في هذا الوقت الذي تمر فيه مصرنا الغالية بتحديات كبيرة تستوجب تكاتف كافة أبنائها، وتتطلب العمل بإخلاص وتفان لتفويت الفرصة على المتربصين بها وبأمنها واستقرارها من أجل رفعة مصر وتقدمها، سائلا الله تعالى أن يحفظ مصر والمصريين، وأن يرد عنها كيد الكائدين، ومكر الماكرين وأن يديم عليها نعمةَ الأمن والأمان.

وطالب الشباب وجموع المواطنين بتقديم الغالى والنفيس وبذل الجهد والكد والعرق حتى تصل مصرنا الحبيبة إلى بر الأمان وتحتل مكانتها اللائقة بين الدول والأمم.

وتوجه مفتى الجمهورية بالدعاء إلى المولى عز وجل أن يتغمد جميع شهداءنا الأبرار، الذين روّوا بدمائهم الزكية أرض الفيروز وقدموا أرواحهم فداءً لوطنهم حتى تحررت سيناء الغالية، كما دعا المولى عز وجل أن يديم نعمتى الأمن والإستقرار على مصرنا الغالية وأن يحفظها من كل مكروه وسوء.​