3795 منتفعة من الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة في أسيوط

أسيوط - أسامة صديق:

قال الدكتور محمد زين، وكيل وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، إن قطاع السكان وتنظيم الأسرة بمديرية الصحة نفذ "حملة تنشيطية لتنظيم الأسرة، بإدارات (منفلوط ، أبوتيج، الفتح، أسيوط)، خلال الفترة من 12 إلى 14 سبتمبر الماضي لتوعية السيدات بأهمية تنظيم الأسرة ودوره الإيجابي على الأسرة والمجتمع.

وأضاف وكيل وزارة الصحة، أن الحملة استفادت منها 3795 سيدة بالحصول على وسائل تنظيم الأسرة، موضحًا أنها تضمنت أنشطة توعية بمعرفة مسئول الإعلام من خلال ندوات وزيارات منزلية من منزل إلى آخر عن طريق الرائدات الريفيات للتأكيد على أهمية التنظيم بعد الولادة والمباعدة بين الولادات ومخاطر الحمل المتكرر فضلاً عن تقديم الخدمة من خلال أطباء متخصصين في أعمال تنظيم الأسرة وباستخدام سيارات العيادات المتنقلة داخل العزب والنجوع وداخل الوحدات الصحية بتلك المراكز.