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أكمل قرطام عن انتقاله لـ«طاقة البرلمان»: استقلت وانتهى الأمر

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أكمل قرطام عن انتقاله لـ«طاقة البرلمان»: استقلت وانتهى الأمر أكمل قرطام عن انتقاله لـ«طاقة البرلمان»: استقلت وانتهى الأمر

التحرير

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علق المهندس أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين، على خبر انتقاله من لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب إلى لجنة الطاقة والبيئة، قائلًا: «غير صحيح»، مضيفًا لـ«التحرير»: «استقلت منذ عام مضى وانتهى الأمر».

كانت عددا من المواقع تداولت خبر يفيد تقدم النائب أكمل قرطام، بطلب للأمانة العامة لمجلس النواب للانتقال من لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان إلى لجنة البيئة والطاقة في دور الإنعقاد الثالث بمجلس النواب.

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وكان النائب أكمل قرطام، تقدم باستقالته لمجلس النواب منذ عام، ضمن طلب موجه لرئيس البرلمان الدكتور على عبد العال، ذكر فيه أنه فكر طويلاً في اتخاذ قراره، والتي سبق وأرسلها لرئيس المجلس علي هاتفه، مشيرًا إلي أن فوض الأخير في تحديد الموعد الملائم سياسياً لإعلان تلك الاستقالة.

واستطرد قرطام، فى طلبه: «اليوم اتقدم بها مطبوعة، عن قناعة متزايدة بعدم استطاعتى تقديم فائدة تذكر للوطن أو المواطنين، من خلال ممارسة وظيفتى البرلمانية والتى انتخبت لها وذلك لأسباب لا أرى من الحكمة الخوض فيها، وإننى اذ ارجو من المجلس قبولها فأننى أتمنى له ولسيادتكم التوفيق فى حسن القيام بالمهمة التى أناطها بكم الدستور وأوكلتها لكم الجماهير، من كل قلبى».
 

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التحرير

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