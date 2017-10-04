"حساسين" يقترح إنشاء صفحات للبرلمان على مواقع التواصل الاجتماعى للتفاعل مع الشعب ‏

كتب- أحمد علي:

تقدم الدكتور سعيد حساسين رئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام الديمقراطى بمجلس النواب بمذكرة للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب طالب فيها بضرورة وجود صفحات لمجلس النواب وجميع لجانه النوعية على مواقع التواصل الاجتماعى لنشر جميع الجلسات العامة للبرلمان ولجانه للتفاعل بين البرلمان والشعب.

وقال الدكتور سعيد حساسين فى بيان له اليوم إن هدفه من هذا الاقتراح هو مواجهة الحملة المسعورة والممنهجة التى حاولت تشويه صورة البرلمان على مدى دورى الانعقاد الأول والثانى للبرلمان، مؤكدا أن وسائل التواصل الاجتماعى أصبحت واحدة من أهم وأسرع الوسائل الإعلامية فى الوقت الراهن، وأضاف: " الحملة التى كانت ضد مجلس النواب كان هدفها إسقاط البرلمان من قوى الشر والإرهاب والظلام على الرغم من الإنجازات الكبيرة التى حققها مجلس النواب ووقوفه بكل قوة مع جميع مؤسسات الدولة من إجل تثبيت أركان الدولة المصرية".​