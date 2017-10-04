تاريخيًا.. «التحرير» ترصد تفوق الفراعنة على الكونغو بلغة الأرقام

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يحتضن استاد برج العرب، بمدينة الإسكندرية، مواجهة المنتخب الوطني أمام الكونغو، الأحد المقبل، لحساب الجولة الخامسة بالمجموعة الخامسة للتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم، بروسيا 2018.

وكان المنتخب الوطني عزز آماله في التأهل لكأس العالم للمرة الأولى منذ (28 عامًا)، عقب فوزه الثمين (1-0)، على ضيفه منتخب أوغندا في الجولة الرابعة.

واستعاد الفراعنة بقيادة المدير الفني هيكتور كوبر صدارة المجموعة، بعدما رفع رصيده إلى تسع نقاط، بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه منتخب أوغندا، في حين احتل منتخب غانا المركز الثالث برصيد خمس نقاط.

ويحتاج أحفاد الفراعنة إلى الفوز في مباراة الكونغو، إضافة إلى تعثر أوغندا أمام غانا في نفس الجولة، حتى يضمن الصعود إلى المونديال بشكل رسمي.

وسيقود المباراة الحكم الجامبي باكاري جاساما، صاحب الـ(38 عامًا)، والذي يحمل الشارة الدولية منذ عام 2008، واختاره الاتحاد الإفريقى "كاف" العام الماضي، كأفضل حكم في القارة متفوقًا على الكاميروني أليوم نيانت والتوجولى آريك ارنود والجابوني كاستان والزامبي جان سيكازوي.

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والتقى المنتخب الوطني أمام نظيره الكونغولي في 6 مواجهات من قبل، بواقع 5 مواجهات رسمية ومواجهة ودية واحدة، وتمكن الفراعنة من تحقيق الفوز في 5 مواجهات مقابل هزيمة وحيدة.

وتمكن مهاجموا المنتخب الوطني من تسجيل 14 هدفًا في الشباك الكونغولية، في المقابل استقبلت شباك الفراعنة 4 أهداف، خلال تاريخ مواجهات الفريقين.

وفيما يلي يستعرض «التحرير» تاريخ المواجهات:

المواجهة الأولى

كانت الأولى في يناير عام 1973 ضمن فعاليات دورة الألعاب الإفريقية وفاز المنتخب الوطني بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد للكونغو، وسجل أهداف الفراعنة حينها سيد عبدالرازق وعلي أبوجريشة وحسن درويش.

المواجهة الثانية

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ثانى المواجهات بين المنتخبين الوطني والكونغولي، كانت في بطولة الأمم الإفريقية عام 1974 وفاز بها الفراعنة برباعية نظيفة، سجلها حسن شحاتة هدفين وكل من مصطفى عبده وعلي أبوجريشة هدفًا.

المواجهة الثالثة

المواجهة الثالثة كانت في إبريل عام 1983، في ذهاب التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية، وخسرها المنتخب الوطني بهدفين مقابل لاشئ.

المواجهة الرابعة

وجاءت رابع المواجهات في لقاء العودة للتصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية، في شهر إبريل عام 1983، وفاز المنتخب الوطني بهدفين، أحرزهما الراحل إبراهيم يوسف ومحمود الخطيب وفازت مصر بركلات الترجيح، بعد أن خسرت ذهابًا (2-0).

المواجهة الخامسة

وكانت خامس المواجهات بين المنتخبين الوطني والكونغولي، مباراة ودية أُقيمت بالقاهرة عام 2012، وفاز بها الفراعنة (3/0)، سجلها محمد أبو تريكة هدفين ومحمد ناجي جدو هدفًا.

المواجهة السادسة

كانت المواجهة السادسة (الأخيرة) بين الفراعنة والكونغو، في التاسع من شهر أكتوبر 2016 بالعاصمة الكونغولية برازافيل في الجولة الافتتاحية من التصفيات الحالية المؤهلة لمونديال روسيا 2018، وفاز بها المنتخب الوطني 2/1، حيث سجل هدفي رجال هيكتور كوبر، محمد صلاح وعبدالله السعيد.