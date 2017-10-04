أخبار عاجلة

رئيس الوزراء يتفقد مقر مدارس النيل في الأقصر -
وزير الصحة: إعادة فتح وحدة الغسيل الكلوي المتضررة من حريق الإسكندرية غدًا -
وزير الداخلية الفرنسي: باريس والقاهرة عنصران لاستقرار منطقة المتوسط -
ضبط عاطل اختطف طفل مقابل 500 ألف جنيه في المطرية -
دفاع "مرسي" عن تأخرهم بـ"اقتحام السجون": "بنتابع قضية ابنه" -
9 يناير.. الحكم على 30 متهمًا بقضية "خلية أوسيم الإرهابية" -
الداخلية تكرم أسرة مصرية أنقذت شابا سوريا من الاختطاف -
جامعة القاهرة تشكل لجنة لمتابعة ترشيد استهلاك الكهرباء بمبانيها -
وزير الأوقاف: معظم الأئمة لا يحفظون 5 أجزاء متتالية من القرآن -
"علشان تبنيها" تجمع توقيعات آلاف المواطنين بالفيوم صور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

الأمن يفحص 334 شقة مفروشة و32 مزرعة في الإسكندرية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

الأمن يفحص 334 شقة مفروشة و32 مزرعة في الإسكندرية

12:05 م الأربعاء 04 أكتوبر 2017

الأمن يفحص 334 شقة مفروشة و32 مزرعة في الإسكندرية

ارشيفية

الإسكندرية – محمد عامر:

شنت مديرية أمن الإسكندرية، حملة أمنية مكبرة لضبط العناصر الخطرة والخارجة عن القانون، والهاربين من تنفيذ الأحكام والمسجلين إجراميًا وحائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وتجار ومتعاطس المواد المخدرة بأنواعها.

وداهمت الحملة 334 شقة مفروشة مؤجرة بنظام قانون الإيجارات الجديد و22 فندقًا وبنسيونًا بمختلف أحياء المدينة، فضلًا عن 32 مزرعة بدوائر أقسام شرطة أول وثان العامرية وبرج العرب.

وشارك في الحملة ضباط إدارة البحث الجنائي وإدارات وأقسام المديرية ومجموعات مسلحة من الإدارة العامة للأمن المركزي بالإسكندرية بالتنسيق مع فرع الأمن العام بالإسكندرية.

وأفاد بيان لأمن الإسكندرية، اليوم الأربعاء، بأن الحملة استغرقت 8 أيام وأسفرت عن فحص 553 شخصًا من المترددين على الشقق المفروشة والفنادق والمزارع وتم الكشف عنهم جنائيًا وسياسيًا.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • ضبط عامل هارب من 50 سنة سجن في الإسكندرية

    أخبار

  • نائب محافظ الإسكندرية: الدفع بمولدات كهربية للبحث عن ضحايا أسفل القطارين

    أخبار

إعلان

28a078a4c6.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
السيسي يستقبل رئيس شركة كهرباء فرنسا

السيسي يستقبل رئيس شركة كهرباء فرنسا

لجنة فرعية بـ"إسكان النواب" لمتابعة المشروعات القومية

لجنة فرعية بـ"إسكان النواب" لمتابعة المشروعات القومية

ولي العهد السعودي: مدينة نيوم ستُدرج في الأسواق

ولي العهد السعودي: مدينة نيوم ستُدرج في الأسواق

موسكو تحتج على اطلاق واشنطن على أرشيف القنصلية الروسية في سان فرانسيسكو

موسكو تحتج على اطلاق واشنطن على أرشيف القنصلية الروسية في سان فرانسيسكو