الأمن يفحص 334 شقة مفروشة و32 مزرعة في الإسكندرية

الإسكندرية – محمد عامر:

شنت مديرية أمن الإسكندرية، حملة أمنية مكبرة لضبط العناصر الخطرة والخارجة عن القانون، والهاربين من تنفيذ الأحكام والمسجلين إجراميًا وحائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وتجار ومتعاطس المواد المخدرة بأنواعها.

وداهمت الحملة 334 شقة مفروشة مؤجرة بنظام قانون الإيجارات الجديد و22 فندقًا وبنسيونًا بمختلف أحياء المدينة، فضلًا عن 32 مزرعة بدوائر أقسام شرطة أول وثان العامرية وبرج العرب.

وشارك في الحملة ضباط إدارة البحث الجنائي وإدارات وأقسام المديرية ومجموعات مسلحة من الإدارة العامة للأمن المركزي بالإسكندرية بالتنسيق مع فرع الأمن العام بالإسكندرية.

وأفاد بيان لأمن الإسكندرية، اليوم الأربعاء، بأن الحملة استغرقت 8 أيام وأسفرت عن فحص 553 شخصًا من المترددين على الشقق المفروشة والفنادق والمزارع وتم الكشف عنهم جنائيًا وسياسيًا.