مدبولي: 54 ألف حاجز لـ"سكن مصر".. ومد مهلة جدية الحجز حتى الغد

كتبت- عايدة رضوان:

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن جميع فروع بنك التعمير والإسكان مستمرة غدًا الخميس، في بيع كراسات الشروط الخاصة بمشروع "سكن مصر"، وتلقي مقدمات الحجز، وذلك رغم الإجازة الرسمية بمناسبة احتفالات نصر أكتوبر.



وأضاف مدبولي، أن قرار رئيس مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان باستمرار العمل غدًا رغم الإجازة، جاء استجابةً لمطالب راغبي الحجز، وكذا نظرًا للزحام الرهيب - حسب وصف بيان الوزارة، الصادر اليوم الأربعاء - الذي شهدته فروع البنك المختلفة على مدار الأيام الثلاثة الماضية، وتطبيقًا لما نصت عليه كراسة الشروط بانتهاء الحجز في 5 أكتوبر الجاري.

وأشار وزير الإسكان، إلى أن عدد الحاجزين حتى أمس بلغ 54354 حاجزًا، وهذا العدد يوضح أن الأيام الثلاثة الأخيرة شهدت زحامًا كبيرًا من المواطنين الراغبين في الحجز.

وتوجه الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالشكر لجميع العاملين بفروع بنك التعمير والإسكان، الذين سيقومون بالعمل في يوم الإجازة الرسمية، وكذا على جهودهم في أعمال حجز مختلف مشروعات الإسكان والأراضي التي تطرحها الوزارة في ظل الزحام الكبير الذي تشهده الفروع المختلفة.



وأوضح فتحي السباعي، رئيس مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان، أن فروع بنك التعمير والإسكان ستعمل غدًا الخميس الموافق 5 أكتوبر الجاري، من الثامنة والنصف صباحًا وحتى الخامسة مساءً في بيع كراسات شروط حجز مشروع سكن مصر، وتلقي مقدمات الحجز فقط، ولن تتم غدًا أي تعاملات مصرفية أخرى، حيث يقتصر العمل فقط على حجز مشروع سكن مصر.