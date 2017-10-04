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وزير الداخلية يصدر قرارا بإبعاد شخصين خارج البلاد

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مصراوي Masrawy

وزير الداخلية يصدر قرارا بإبعاد شخصين خارج البلاد

12:04 م الأربعاء 04 أكتوبر 2017

وزير الداخلية يصدر قرارا بإبعاد شخصين خارج البلاد

كتب ـ محمد الصاوي و علاء عمران:

أصدر اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، قرارا بإبعاد شخصين (كازاخستاني ونيجيري) خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.

وتضمن القرار، الذي نشرته الجريدة الرسمية اليوم الأربعاء، إلزام مدير مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية بتنفيذ ذلك.

كما أصدر وزير الداخلية قرارات بالسماح لـ 64 مواطنا بالتجنس بجنسيات أجنبية مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية، وكذلك السماح لـ42 مواطنا بالتجنس بجنسيات أجنبية مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.

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