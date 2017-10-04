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بالصور - السيسي يضع إكليلًا من الزهور على قبري "السادات وناصر"

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مصراوي Masrawy

بالصور - يضع إكليلًا من الزهور على قبري "السادات وناصر"

11:24 ص الأربعاء 04 أكتوبر 2017

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القاهرة - (مصراوي):
وضع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكاليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر، وقبر الزعيمين أنور السادات وجمال عبد الناصر، بالتزامن مع بدء احتفالات والقوات المسلحة بالذكرى الـ 44 لانتصارات أكتوبر المجيدة.

وكان في استقبال الرئيس لدى وصوله، الفريق أول صدقي صبحي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع الإنتاج الحربي، والفريق محمود حجازي، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لجمهورية مصر العربية.

وصافح الرئيس السيسي، عددًا من كبار رجال الدولة وقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة والشرطة، فضلًا عن عددٍ من قدامي قادة وأبطال نصر أكتوبر المجيد، ثم توجه إلى مسجد جمال عبد الناصر بكوبري القبة، حيث قام بوضع إكليل الزهور على قبر الزعيم الراحل ومصافحة عدد من أفراد أسرته.

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مصراوي Masrawy

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