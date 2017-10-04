محافظة الإسكندرية تكثف حملات إزالة المباني المخالفة

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قال محمد سلطان محافظة الاسكندرية، إننا نهدف إلى تكثيف حملات الإزالة الفورية للمباني من المهد وتحقيق الانضباط السريع والتصدي لظاهرة البناء المخالف ، وذلك تنفيذا لتعليمات القيادة السياسية بشأن التصدي لهذه الظاهرة التي باتت تشكل خطرا على البنية التحتية وتؤثر بالسلب علي شبكات المرافق العامة وأمن وسلامة المواطنين.

وأضاف المحافظ ، في بيان للمحافظة اليوم، إن الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية شنت من خلال حي العامرية ثان برئاسة أحمد عثمان حملة إزالة فورية في قري بنجر السكر قرية ١ وقرية ٧، وتم تنفيذ عدد ١٠ حالات إزالة منها اثنتان بقرية ١ بنجر السكر عبارة عن أربعة حوائط ، كما تم تنفيذ ثماني حالات إزالة فورية فى قرية ٧ بنجر السكر عبارة عن أسوار وذلك فى إطار التصدي للتعديات علي الأراضي الزراعية.

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علي الصعيد نفسه، قام الحي بالتحفظ على مواد بناء وحديد تسليح لعقارات مخالفة بنطاقه وفك حديد تسليح لعدد 3 حمامات سباحة، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه تلك المخالفات.