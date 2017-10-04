فرانسيس يشارك في مباركة مسار رحلة العائلة المقدسة إلى مصر

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شارك البابا فرانسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية ورئيس دولة الفاتيكان، في مراسم مباركة مسار رحلة العائلة المقدسة إلى مصر، وقام بمباركة أيقونة صُممت خصيصًا لتحمل صورة وشعار الرحلة، ليتم إرسالها لاحقًا كهدية إلى مصر، في رسالة تضامن مع مصر وشعبها.

وتعتبر مباركة البابا بمثابة دعوة للحجاج الكاثوليك حول العالم لأداء شعائرهم الدينية فى مصر يناير 2018، والبالغ عددهم أكثر من 2 مليار نسمة.

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يأتي ذلك في أعقاب زيارة وزير السياحة يحيى راشد للفاتيكان على رأس وفد مصري رفيع المستوى ضم مسئولين وشخصيات من وزارة السياحة، والبرلمان المصري،ورجال أعمال ومستثمرين وعاملين في مجال السياحة وإعلاميين، وممثل عن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية المصرية وآخرين.

وغادر وزير السياحة القاهرة في وقت سابق، أمس الثلاثاء، إلي الفاتيكان بهدف تشجيع السياحة العالمية إلى مصر، لا سيما السياحة الدينية، حيث نجحت جهود السفارة المصرية لدى الفاتيكان - بالتعاون مع المكتب السياحي في روما – في ترتيب زيارة رسمية للوفد المصري السياحي.