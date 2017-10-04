مقر جديد لـ"الشهر العقاري" بالعاشر من رمضان
مقر جديد لـ"الشهر العقاري" بالعاشر من رمضان
10:54 ص الأربعاء 04 أكتوبر 2017
الشرقية – فاطمة الديب:
أصدر المستشار عبدالهادي محروس، مساعد وزير العدل لصندوق المحاكم والشهر العقاري، قرارًا بالموافقة على نقل مكتب الشهر العقاري ومحكمة العاشر من رمضان، إلى مقرهم الجديد بالجزء "هـ" من المركز الطبي بجوار مركز الحي الأول بالمدينة.
خاطب المهندس عادل النجار، رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، الهيئة العامة لصندوق المحاكم والشهر العقاري؛ للموافقة على التعديلات المعمارية المقترحة بمعاينة ورفع كفاءة المكان ليصبح مقرًا للشهر العقاري والتوثيق.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
رسميا.. تقنين أوضاع الباعة الجائلين في العاشر من رمضان (صور)
-
وزير العدل يمنح الضبطية القضائية لـ 8 موظفين بمحاجر الوادي الجديد
-
القبض على شخصين لتزويرهما عقود بشراء أرض بمساحة 60 فدانا في الأقصر
-
الانتهاء من إنشاء 9 عمارات بمدينة القضاة في "المنيا الجديدة"
إعلان
إعلان