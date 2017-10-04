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مقر جديد لـ"الشهر العقاري" بالعاشر من رمضان

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مصراوي Masrawy

مقر جديد لـ"الشهر العقاري" بالعاشر من رمضان

10:54 ص الأربعاء 04 أكتوبر 2017

الشرقية – فاطمة الديب:

أصدر المستشار عبدالهادي محروس، مساعد وزير العدل لصندوق المحاكم والشهر العقاري، قرارًا بالموافقة على نقل مكتب الشهر العقاري ومحكمة العاشر من رمضان، إلى مقرهم الجديد بالجزء "هـ" من المركز الطبي بجوار مركز الحي الأول بالمدينة.

خاطب المهندس عادل النجار، رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، الهيئة العامة لصندوق المحاكم والشهر العقاري؛ للموافقة على التعديلات المعمارية المقترحة بمعاينة ورفع كفاءة المكان ليصبح مقرًا للشهر العقاري والتوثيق.

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