وزير النفط الكويتي: نبحث مع العراق استيراد الغاز مقابل التعويضات

الكويت (د ب أ)

قال وزير النفط وزير الكهرباء والماء الكويتي عصام المرزوق إن هناك مباحثات تجرى حاليا مع العراق بشأن استيراد الغاز العراقي مقابل التعويضات المستحقة لدولة الكويت عن خسائر الحرب.

وأضاف المرزوق، في تصريح للصحفيين على هامش احتفالية السفارة الألمانية لدى دولة الكويت باليوم الوطني، أن "جزءا من المباحثات الجارية حاليا يتعلق باستيراد الغاز إلى الكويت، وسنرى أثرها قريبا".

وقال :"قريبا سنوقع الاتفاق مع الجانب العراقي ويبقى التفاهم على القيمة"، موضحا أن "حجم الغاز المستورد سيبدأ بـ50 مليون قدم مكعب وسيزيد إلى نحو 200 مليون قدم".

وحول المشروعات الجديدة الخاصة بوزارة الكهرباء، قال المرزوق :"نعمل حاليا على إنجاز مشروع محطة لتوليد الكهرباء بواسطة الطاقة الشمسية وبسعة 1500 ميجاواط وسينفذه القطاع النفطي، ونتوقع تشغيله بحلول 2020 ".

وأفاد بأن المشروع سيسهم، إلى جانب مشروعات أخرى، في تنفيذ خطة الكويت الاستراتيجية الهادفة الى توفير ما نسبته 15 في المئة من استهلاك الطاقة عبر الاعتماد على الطاقة المتجددة.