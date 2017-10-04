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بالأسماء.. 51 مرشحا لانتخابات نادي الشرقية

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مصراوي Masrawy

بالأسماء.. 51 مرشحا لانتخابات نادي الشرقية

10:50 ص الأربعاء 04 أكتوبر 2017

بالأسماء.. 51 مرشحا لانتخابات نادي الشرقية

أرشيفية

الشرقية – فاطمة الديب:

تسلمت اللجنة المشكلة من مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية،51 طلبا للترشح لعضوية مجلس إدارة نادي الشرقية الرياضي، من بينهم 6 على مقعد الرئيس، و27 لعضوية فوق السن، و7 لعضوية تحت السن، و4 على مقعد أمين الصندوق، فيما تم غلق باب الترشيح أمس.

وتجرى الانتخابات على منصب رئيس مجلس إدارة النادي، والنائب، وأمين الصندوق، و5 أعضاء، وعضوين تحت السن.

وبدأ أنصار الذين أعلنوا خوضهم الانتخابات في عمل الدعاية لهم على صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان من بين المرشحين اللواء إبراهيم ضيف، والدكتور مجدي عزت والدكتور ياسر عبد العظيم، وخالد بيومي نقيب الموسقيين بالشرقية، ومحمد فياض، وخالد جعفر، والدكتور أشرف حجازي، وخالد العراقي، ويسري سلام، ووفادي الهلالي، وأشرف عبد الدايم.

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