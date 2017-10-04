"التربية العسكرية" بجامعة الإسكندرية تحصد لقب الأفضل على مستوى الجمهورية

الإسكندرية – محمد عامر:

حصلت إدارة التربية العسكرية بجامعة الإسكندرية على جائزة أفضل إدارة عسكريـة على مستوى الجامعات المصرية.

وقال العقيــد طلعت عبدالمنعم، مدير إدارة التربية العسكرية، إن حصول الإدارة على المركز الأول يعود إلى جهود جميع العاملين بالجامعة وتوفير كافة الامكانيات وتذليل جميع الصعوبات.

وأوضح "عبدالمنعم" في تصريحات صحفية له، اليوم الأربعاء، أن جامعة الإسكندرية نظمت 6 دورات للتربية العسكرية للعام الجامعي 2016/2017.

وأضاف أن عدد الطلاب الذين حصلوا على دورة تربية عسكرية خلال عام بلغ 19 ألف و876 طالبًا، ما كان له أثر كبير في تحقيق الانضباط والالتزام بين طلاب بجميع كليات الجامعة.