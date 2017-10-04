أخبار عاجلة

رئيس الوزراء يتفقد مقر مدارس النيل في الأقصر -
وزير الصحة: إعادة فتح وحدة الغسيل الكلوي المتضررة من حريق الإسكندرية غدًا -
وزير الداخلية الفرنسي: باريس والقاهرة عنصران لاستقرار منطقة المتوسط -
ضبط عاطل اختطف طفل مقابل 500 ألف جنيه في المطرية -
دفاع "مرسي" عن تأخرهم بـ"اقتحام السجون": "بنتابع قضية ابنه" -
9 يناير.. الحكم على 30 متهمًا بقضية "خلية أوسيم الإرهابية" -
الداخلية تكرم أسرة مصرية أنقذت شابا سوريا من الاختطاف -
جامعة القاهرة تشكل لجنة لمتابعة ترشيد استهلاك الكهرباء بمبانيها -
وزير الأوقاف: معظم الأئمة لا يحفظون 5 أجزاء متتالية من القرآن -
"علشان تبنيها" تجمع توقيعات آلاف المواطنين بالفيوم صور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

"التربية العسكرية" بجامعة الإسكندرية تحصد لقب الأفضل على مستوى الجمهورية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

"التربية العسكرية" بجامعة الإسكندرية تحصد لقب الأفضل على مستوى الجمهورية

10:46 ص الأربعاء 04 أكتوبر 2017

جامعة الإسكندرية

الإسكندرية – محمد عامر:

حصلت إدارة التربية العسكرية بجامعة الإسكندرية على جائزة أفضل إدارة عسكريـة على مستوى الجامعات المصرية.

وقال العقيــد طلعت عبدالمنعم، مدير إدارة التربية العسكرية، إن حصول الإدارة على المركز الأول يعود إلى جهود جميع العاملين بالجامعة وتوفير كافة الامكانيات وتذليل جميع الصعوبات.

وأوضح "عبدالمنعم" في تصريحات صحفية له، اليوم الأربعاء، أن جامعة الإسكندرية نظمت 6 دورات للتربية العسكرية للعام الجامعي 2016/2017.

وأضاف أن عدد الطلاب الذين حصلوا على دورة تربية عسكرية خلال عام بلغ 19 ألف و876 طالبًا، ما كان له أثر كبير في تحقيق الانضباط والالتزام بين طلاب بجميع كليات الجامعة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • بالصور.. جامعة الزقازيق تحتفل بتخريج الدفعة 39 بكلية الصيدلة

    أخبار

  • والإمارات توقعان اتفاقية لتبادل المعرفة وحفظ الوثائق بمكتبة الإسكندرية

    أخبار

  • بالصور- أزمة في الإسكندرية بسبب تذاكر

    أخبار

  • بالصور.. سفير فرنسا: أمن بلادي يبدأ من مصر

    أخبار

إعلان

c2f3ea58ba.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الداخلية تكرم أسرة مصرية أنقذت شابا سوريا من الاختطاف

الداخلية تكرم أسرة مصرية أنقذت شابا سوريا من الاختطاف

نقل تمثال أثري من ساحة مستشفى بالغربية إلى المتحف المصري

نقل تمثال أثري من ساحة مستشفى بالغربية إلى المتحف المصري

لجنة لنقل تمثال أثري بالغربية إلى المتحف المصري بالقاهرة

لجنة لنقل تمثال أثري بالغربية إلى المتحف المصري بالقاهرة

مصرع شاب صدمه قطار في بني سويف

مصرع شاب صدمه قطار في بني سويف