القوات الأفغانية تستعيد منطقة في شمال البلاد من طالبان

سياجيرد، أفغانستان (د ب أ)

استعادت القوات الافغانية السيطرة على وادي فاندوكيستان بمنطقة "سياجيرد" بإقليم باروان شمال البلاد في وقت مبكر من صباح اليوم الاربعاء، بعد سقوطه في أيدي طالبان أواخر الاسبوع الماضي، طبقا لما ذكرته قناة "تولو.نيوز" التلفزيونية الافغانية اليوم.

وذكر زمان ماموزاي، قائد شرطة الاقليم إن قوات الامن الافغانية شنت عملية عسكرية صباح اليوم ، بدعم من القوات الجوية.

وأضاف ماموزاي "فرت عناصر طالبان من المنطقة وتوجهت إلى إقليم واردك. استولت القوات أيضا على مركبات وأسلحة المتمردين.

وتسيطر القوات الان على المنطقة" مشيرا إلى أن "اثنين من أفراد قوات الامن أصيبا خلال العملية".

غير أنه لم يدل بمزيد من التفاصيل بشأن العملية ولا عدد الضحايا الذين سقطوا من أفراد طالبان.

يذكر أن أكثر من ألفي شخص نزحوا من الوادي بسبب الاشتباكات في الايام الخمسة الماضية، حسب مسؤولين.

وقتلت فتاتان أيضا وأصيب سبعة مدنيين آخرين.

ولم تعلق طالبان بعد على العملية التي شنتها ا القوات الافغانية.