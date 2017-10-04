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حركة المرور: تكدسات بصلاح سالم وأكتوبر وعباس وازدحام بالطريق الدائري

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مصراوي Masrawy

حركة المرور: تكدسات بصلاح سالم وأكتوبر وعباس وازدحام بالطريق الدائري

10:22 ص الأربعاء 04 أكتوبر 2017

حركة المرور: تكدسات بصلاح سالم وأكتوبر وعباس وازدحام بالطريق الدائري

حركة المرور - أرشيفية

كتب- فتحي سليمان:

شهدت حركة السير صباح اليوم الأربعاء، كثافات مرورية مرتفعة على بعض الطرق وخاصة الطريق الدائري؛ بسبب بعض أعطال السيارات، وكذلك لوجود سير، فيما كانت غالبية معدلات السير طبيعية على كافة المحاور بالقاهرة الكبرى.

وفي القاهرة؛ ظهرت كثافات مرورية بكوبري عباس وكورنيش النيل وشارع قصر العيني والمنيل والمعادي ومنزل من كوبري 15 مايو بسبب تجمع المدارس بتلك المناطق.

كما تباطأت حركة السير بشارع رمسيس وصلاح سالم اتجاه العروبة وكوبري الميرغني وأعلى كوبري أكتوبر في اتجاه الوصلة المعلقة بمدينة نصر.

وظهرت تكدسات بالطريق الدائري نزلة بنها واتجاه السلام للقادم من المرج ونزلة حازم حسن من الدائري بسبب انقلاب سيارة وكذلك طريق صفط اللبن.

وفِي الجيزة شهدت حركة السيارات كثافات مرورية أعلى كوبري الجيزة المعدني وأعلى كوبري عباس للقادم من الجيزة والمتجه إلى المنيل وشارع الهرم وفيصل والجامعة والنيل.

وتشهد باقي المحاور الرابطة بين محافظتي القاهرة و الجيزة معدلات سير مرتفعة.

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