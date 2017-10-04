أحمد رخا: «البيئة» تحملت مسؤولية مواجهة التلوث الحاد في الهواء

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قال أحمد رخا، رئيس قطاع الفروع الإقليمية بوزارة البيئة، إن الوزارة تحملت مسؤولية مواجهة التلوث الحاد في الهواء «السحابة السوداء»، مشيرًا إلى أن أسباب السحابة تتمثل في حرق المخلفات الزراعية وعوادم السيارات ومصانع الطوب.

وأضاف رخا، في مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام» على قناة «تن»، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، أن وزارة البيئة تعمل على تجميع أكبر كمية من قش الأرز، وإعادة تصنعيها من خلال متعهدين، وإعادة تدوير المخالفات الزراعية لتحويلها لسماد، إضافة لتحرير محاضر لأي مخالفين.

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وذكر أن الوزارة تستخدم أحدث الأساليب التكنولوجية لأي عمليات حرق تؤدي إلى السحابة السوداء، ولم تصل الأمور إلى أي حالة خطرة، وتقوم بأخذ الإجراءات اللازمة ضد أي مخالف.