الخارجية الأمريكية: الأمن لم يقتحم مقرات الدبلوماسيين الروس في سان فرانسيسكو

واشنطن - أ ش أ:

نفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيذر ناورت قيام مسئولين أمنيين أمريكيين باقتحام مقرات إقامة الدبلوماسيين الروس في القنصلية الروسية في سان فرانسيسكو.

ونقلت قناة الحرة الأمريكية اليوم الأربعاء عن ناورت قولها إنهم كانوا فقط يتفقدون المكان بهدف التأكد من التزام موسكو بقرار إخلاء القنصلية، موضحة أن واشنطن كانت قد أمهلت عائلات الدبلوماسيين الروس حتى الأول من أكتوبر لإخلاء مقرات إقامتهم في القنصلية.

وكانت وزارة الخارجية الروسية قد اتهمت واشنطن بالاستيلاء على مباني القنصلية، معتبرة أن هذا التصرف يعتبر انتهاكا للقانون الدولي.

يذكر أن الولايات المتحدة طلبت في الثاني من سبتمبر الماضي من موسكو إغلاق قنصليتها في سان فرانسيسكو إلى جانب بعثات تجارية في واشنطن ونيويورك وذلك بعد موافقة الكونجرس بأغلبية ساحقة على عقوبات جديدة ضد روسيا.