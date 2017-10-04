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رئيس المقاصة عن «التنازل للزمالك إفريقيا»: مرتضى منصور كان «بيهرج» (فيديو)

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رئيس المقاصة عن «التنازل للزمالك إفريقيا»: مرتضى منصور كان «بيهرج» (فيديو) رئيس المقاصة عن «التنازل للزمالك إفريقيا»: مرتضى منصور كان «بيهرج» (فيديو)

التحرير

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علق محمد عبدالسلام، رئيس نادي للمقاصة، على طلب ، رئيس نادي ، بشأن عزمه طلب المشاركة في الموسم المقبل، لبطولة دوري أبطال إفريقيا، بدلًا من النادي الفيومي.

وقال «عبد السلام»، خلال مداخلة هاتفية، بحلقة الثلاثاء، من برنامج «الحريف»، الذي يعرض على قناة « sports»، إن «مرتضى» على الأرجح كان «بيهرج»، لأن الاتحاد الإفريقي لن يوافق على مثل هذه الأمور.

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وتحدث رئيس المقاصة، عن اهتزاز نتائج الفريق في الموسم الحالي، مؤكدًا أنه بالتأكيد غير راضٍ، لكن الفريق يعاني من رحيل أهم لاعبيه، وحتى الآن لم ينسجم اللاعبين الجدد. 

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التحرير

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