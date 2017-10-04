رئيس المقاصة عن «التنازل للزمالك إفريقيا»: مرتضى منصور كان «بيهرج» (فيديو)

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علق محمد عبدالسلام، رئيس نادي مصر للمقاصة، على طلب مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، بشأن عزمه طلب المشاركة في الموسم المقبل، لبطولة دوري أبطال إفريقيا، بدلًا من النادي الفيومي.

وقال «عبد السلام»، خلال مداخلة هاتفية، بحلقة الثلاثاء، من برنامج «الحريف»، الذي يعرض على قناة «dmc sports»، إن «مرتضى» على الأرجح كان «بيهرج»، لأن الاتحاد الإفريقي لن يوافق على مثل هذه الأمور.

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وتحدث رئيس المقاصة، عن اهتزاز نتائج الفريق في الموسم الحالي، مؤكدًا أنه بالتأكيد غير راضٍ، لكن الفريق يعاني من رحيل أهم لاعبيه، وحتى الآن لم ينسجم اللاعبين الجدد.