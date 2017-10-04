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مصرع 3 أشخاص وإصابة 9 في تصادم مروري بالمنيا

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مصراوي Masrawy

مصرع 3 أشخاص وإصابة 9 في تصادم مروري بالمنيا

03:15 ص الأربعاء 04 أكتوبر 2017

مصرع 3 أشخاص وإصابة 9 في تصادم مروري بالمنيا

أرشيفية

المنيا ـ ريمون الراوي:
لقي 3 مواطنين مصرعهم، وأصيب 9 آخرين في اصطدام سيارة نقل عام بأخرى نقل محملة بالطوب، على طريق الجيش الصحراوي الشرقي، بالقرب من مدخل قرية بني حسن التابعة لمركز أبو قرقاص جنوبي محافظة المنيا.

تلقى مدير الأمن اللواء ممدوح عبد المنصف إخطارًا من العميد منتصر عويضة، مدير المباحث الجنائية، في حادث سير على طريق الجيش أمام مركز ملوي.

انتقل العميد علاء الجاحر رئيس مباحث المديرية، والمقدم علاء جلال رئيس مباحث ملوي لفحص البلاغ، حيث تبين وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل عام وأخرى نقل محملة بالطوب الأبيض "البلوكات"، ما تسبب في مصرع شخصين وإصابة 9 آخرين، جرى نقلهم إلى مستشفى ملوي العام، وحرر محضر بالحادث، وتولت النيابة التحقيق.

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