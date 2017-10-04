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فرنسا: محادثات ماكرون والعبادي تركز على مكافحة الإرهاب

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مصراوي Masrawy

فرنسا: محادثات ماكرون والعبادي تركز على مكافحة الإرهاب

01:59 ص الأربعاء 04 أكتوبر 2017

فرنسا: محادثات ماكرون والعبادي تركز على مكافحة الإرهاب

ماكرون والعبادي

باريس - (أ ش أ):
أكدت الرئاسة الفرنسية أن المحادثات المرتقبة، غدًا الخميس، بقصر الإليزيه بين الرئيس إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، من المقرر أن تركز على مكافحة الإرهاب والعلاقات الاقتصادية.

ووصفت الرئاسة الزيارة بالهامة نظرًا لتوقيتها المتزامن مع مرحلة حرجة من العمليات العسكرية ضد تنظيم "داعش"، مشيرةً إلى أن العراق في طريقه لدخول مرحلة استقرار وإعادة بناء سياسي ووجود آفاق هامة للتنمية.

وذكرت الرئاسة الفرنسية أن فرنسا، التي تعد عضوا بالتحالف الدولي، رصدت في نهاية 2014 نحو 64 مليون يورو مساعدةً للمناطق المحررة من قبضة التنظيم الإرهابي، كما أعلنت باريس في نهاية أغسطس عن قرض بقيمة 430 مليون يورو للعراق خلال عام 2017.

وكان الإليزيه أعلن، السبت الماضي، أن الرئيس ماكرون سيبحث مع رئيس وزراء العراق - خلال زيارته إلى باريس - تداعيات استفتاء إقليم كردستان، مشددًا على تمسك بلاده بوحدة وسلامة الأراضي العراقية مع الاعتراف بحقوق الشعب الكردي.

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