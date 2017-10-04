حول العالم في 24 ساعة

مصراوي Masrawy

كتب - عبدالعظيم قنديل:

مرت الساحة العالمية، اليوم الثلاثاء، بالعديد من الأحداث الهامة والتي كان أبرزها تظاهرات حاشدة في برشلونة ومقتل شرطيين في روسيا على يد ملحي تنظيم الدولة الإسلامية، علاوة على مقتل وإصابة جنود هنود في إقليم كشمير.

1- تظاهرات حاشدة في برشلونة

ظاهر مئات آلاف الكتالونيين في برشلونة اليوم (أ ف ب)

تظاهر مئات آلاف الكاتالونيين للتعبير عن غضبهم حيال العنف الذي مارسته الشرطة ضد المشاركين في الاستفتاء المحظور حول تقرير مصير الاقليم، مطالبين بـ"خروج قوات الاحتلال"، فيما اتهمت مدريد سلطات الاقليم بـ"التحريض على التمرد".

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2- تنظيم الدولة الإسلامية يتبنى مقتل شرطيين روسيين

الشرطة الفيدرالية الروسية في موسكو (أ ف ب)

تبنى تنظيم الدولة الاسلامية مسؤولية مقتل شرطيين في جمهورية داغستان الروسية المضطربة في منطقة القوقاز.

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3- رئيس المخابرات العامة المصرية في رام الله ويلتقي أبو مازن

أعلام مصرية وفلسطينية في رام الله (أ ف ب)

استقبل الرئيس الفلسطيني، محمود عباس (أبو مازن) رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء خالد فوزي في مقر الرئاسة الفلسطينية برام الله لمتابعة إتمام المصالحة الفلسطينية.

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4- مقتل وإصابة جنود هنود في إقليم كشمير

قوات تابعة للجيش الهندي في كشمير (أ ف ب)

أعلنت الشرطة الهندية أن جنديا تابعا لقوات الحدود الأمنية لقي مصرعه فيما أصيب اثنان آخران بجروح إثر هجوم شنه انتحاريون على معسكر للقوات شبه العسكرية في منطقة سريناجار بإقليم كشمير.

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5- ترامب يصل إلى بورتوريكو لتفقد أضرار إعصار ماريا

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في بويرتوريكو اليوم (أ ف ب)

وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى بورتوريكو لمعاينة الأضرار التي سببها إعصار ماريا منذ أسبوعين.

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