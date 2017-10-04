أخبار عاجلة

رئيس الوزراء يتفقد مقر مدارس النيل في الأقصر -
وزير الصحة: إعادة فتح وحدة الغسيل الكلوي المتضررة من حريق الإسكندرية غدًا -
وزير الداخلية الفرنسي: باريس والقاهرة عنصران لاستقرار منطقة المتوسط -
ضبط عاطل اختطف طفل مقابل 500 ألف جنيه في المطرية -
دفاع "مرسي" عن تأخرهم بـ"اقتحام السجون": "بنتابع قضية ابنه" -
9 يناير.. الحكم على 30 متهمًا بقضية "خلية أوسيم الإرهابية" -
الداخلية تكرم أسرة مصرية أنقذت شابا سوريا من الاختطاف -
جامعة القاهرة تشكل لجنة لمتابعة ترشيد استهلاك الكهرباء بمبانيها -
وزير الأوقاف: معظم الأئمة لا يحفظون 5 أجزاء متتالية من القرآن -
"علشان تبنيها" تجمع توقيعات آلاف المواطنين بالفيوم صور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

حول العالم في 24 ساعة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

حول العالم في 24 ساعة

12:04 ص الأربعاء 04 أكتوبر 2017

كتب - عبدالعظيم قنديل:

مرت الساحة العالمية، اليوم الثلاثاء، بالعديد من الأحداث الهامة والتي كان أبرزها تظاهرات حاشدة في برشلونة ومقتل شرطيين في على يد ملحي تنظيم الدولة الإسلامية، علاوة على مقتل وإصابة جنود هنود في إقليم كشمير.

1- تظاهرات حاشدة في برشلونة

1

ظاهر مئات آلاف الكتالونيين في برشلونة اليوم (أ ف ب)

تظاهر مئات آلاف الكاتالونيين للتعبير عن غضبهم حيال العنف الذي مارسته الشرطة ضد المشاركين في الاستفتاء المحظور حول تقرير مصير الاقليم، مطالبين بـ"خروج قوات الاحتلال"، فيما اتهمت مدريد سلطات الاقليم بـ"التحريض على التمرد".

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

2- تنظيم الدولة الإسلامية يتبنى مقتل شرطيين روسيين

2

الشرطة الفيدرالية الروسية في موسكو (أ ف ب)

تبنى تنظيم الدولة الاسلامية مسؤولية مقتل شرطيين في جمهورية داغستان الروسية المضطربة في منطقة القوقاز.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

3- رئيس المخابرات العامة المصرية في رام الله ويلتقي أبو مازن

3

أعلام مصرية وفلسطينية في رام الله (أ ف ب)

استقبل الرئيس الفلسطيني، محمود عباس (أبو مازن) رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء خالد فوزي في مقر الرئاسة الفلسطينية برام الله لمتابعة إتمام المصالحة الفلسطينية.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

4- مقتل وإصابة جنود هنود في إقليم كشمير

4

قوات تابعة للجيش الهندي في كشمير (أ ف ب)

أعلنت الشرطة الهندية أن جنديا تابعا لقوات الحدود الأمنية لقي مصرعه فيما أصيب اثنان آخران بجروح إثر هجوم شنه انتحاريون على معسكر للقوات شبه العسكرية في منطقة سريناجار بإقليم كشمير.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

5- يصل إلى بورتوريكو لتفقد أضرار إعصار ماريا

5

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في بويرتوريكو اليوم (أ ف ب)

وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى بورتوريكو لمعاينة الأضرار التي سببها إعصار ماريا منذ أسبوعين.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
ترامب يدعو واشنطن وحلفاءها لحل أزمة بيونج يانج

ترامب يدعو واشنطن وحلفاءها لحل أزمة بيونج يانج

ترامب يسعى لزيادة استخدام الطائرات بدون طيار داخل الولايات المتحدة

ترامب يسعى لزيادة استخدام الطائرات بدون طيار داخل الولايات المتحدة

ترامب يهنئ نظيره الصيني على فوزه بولاية ثانية

ترامب يهنئ نظيره الصيني على فوزه بولاية ثانية

روسيا تسمح لاثنين من قادة التتار في القرم بالسفر إلى تركيا

روسيا تسمح لاثنين من قادة التتار في القرم بالسفر إلى تركيا