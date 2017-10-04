رد هنية على تورط «حماس» في العمليات الإرهابية بسيناء (فيديو)

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قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، ردًا على اتهام البعض للحركة بالتورط في عمليات إرهابية بسيناء؛ إن «حماس» لا تتدخل مطلقًا في الشأن المصري الداخلي، لافتًا إلى أن الأمن القومي المصري مهم للغاية بالنسبة للحركة.

أضاف هنية، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج «كل يوم»، عبر فضائية «ON E»، مساء الثلاثاء، «أن تكون مصر قوية وبعافية هذا مهم جدًا لقضايا الأمة العربية، فضلًا عن القضية الفلسطينية المحورية».

تابع: «خلال الشهور الماضية رسخنا قواعد لعلاقة استراتيجية مع مصر، وخاصةً فيما يتعلق بالبُعد الأمني والسياسي والعلاقات الثنائية، واليوم قوى الأمن في قطاع غزة تقوم بإجراءات كبيرة جدًا في منطقة الحدود والأنفاق، وفي متابعة أصحاب الفكر المتطرف».

واصل: «هذه الإجراءات الأمنية التي تقوم بها أجهزة الأمن في القطاع، تتم بتواصل ماراثوني مع الأشقاء في جهاز المخابرات المصرية، والمسئولين في مصر، ما له انعكاس إيجابي على الأوضاع في سيناء».

أكد أن «حماس لا تريد لمصر إلا كل الخير، ولا نريد لها إلا كل العافية، ولا يمكن أن يأتي لمصر من غزة والشعب الفلسطيني إلا كل الخير، أقول للشعب المصري الشقيق أنتم إخواننا، أمنكم أمننا، دمكم دمنا، مصيرنا مشترك، نحن جزء من الأمن القومي المصري».

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استكمل: «كل الاحترام لدولة كبيرة بحجم مصر في ثقلها السياسي والإقليمي، وأيضًا بما تمثله للأمة العربية والإسلامية.. حماس لن تتستر ولن تأوي أي إنسان يمكن أن يمسّ الأمن القومي المصري».

وكانت الحكومة الفلسطينية برئاسة رامي الحمد الله، عقدت، اليوم الثلاثاء، أول اجتماع لها في قطاع غزة، وسط تفاؤل بمضي المصالحة الفلسطينية قُدمًا، وهي الجلسة الأولى للحكومة في غزة منذ الانقسام الفلسطيني قبل 11 عامًا.

وخلال الفترة الماضية بذلت مصر جهود حثيثة من أجل إتمام الوفاق الفلسطينى والوصول إلى حلول ترمى نحو إتمام المصالحة وعودة الوحدة الفلسطينية من خلال موافقة جميع الأطراف الفلسطينية على المصالحة بالمعايير التي حددتها مصر، وتكلل ذلك أيضًا بإعلان عودة الحكومة الفلسطينية إلى قطاع غزة، واستقبال حركة حماس لها.