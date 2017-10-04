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ضبط صاحبي مخبزين استوليا على 2000 جوال دقيق بكفر الشيخ

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مصراوي Masrawy

ضبط صاحبي مخبزين استوليا على 2000 جوال دقيق بكفر الشيخ

12:02 ص الأربعاء 04 أكتوبر 2017

ضبط صاحبي مخبزين استوليا على 2000 جوال دقيق بكفر الشيخ

أرشيفية

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أعلن المحاسب عادل الهابط، مساعد وكيل وزارة بكفر الشيخ، والمتحدث الرسمي باسم المديرية، اليوم الثلاثاء، ضبط صاحبي مخبزين بمركز كفر الشيخ، استوليا على كميات كبيرة من الدقيق المدعم، خارج منظومة الخبز، بدون وجه حق.

جاء ذلك في حملة تموينية قادها المحاسب عادل شهاب، مدير عام إدارة تموين مركز كفر الشيخ، وفق توجيهات وكيل الوزارة المحاسب عماد عبد الغنى حبيب.

وأكد مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، في تصريحات صحفية، أن الحملة أثناء مرورها على المخابز لمتابعة حالة صرف الخبز، كشفت تصرف المدعو "ص.س.ص"، صاحب مخبز، في 851 جوال دقيق بلدي مدعم، وكذا تصرف المدعوة "أ.ع.س"، صاحبة مخبز في 1150 جوالاً، وهما بقرية واحدة تتبع مركز كفر الشيخ، بإجمالي 2001 جوال دقيق مدعم.

وأشار الهابط إلى أنه أثناء تسوية ماكينتي صرف الخبز الخاصتين بالمخبزين، ومقارنتهما بحصتي الدقيق للمدعوين، تبين فروق كميات من الدقيق المشار إليها، وجرى تحرير مذكرة بهذا الأمر، مع مطالبة صاحب المخبز الأول بسداد مبلغ 225 ألف و515 جنيهًا، ومطالبة صاحبة المخبز الثانية بسداد مبلغ 304 ألف و797 جنيهًا، بإجمالي مبلغ 503 ألف و312 جنيهًا، كفروق الدعم لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية.

وتحرر للمدعو الأول المحضر رقم 23580 لسنة 2017 جنح مركز شرطة كفر الشيخ، وللثانية المحضر رقم 23851 لسنة 2017 جنح مركز شرطة كفر الشيخ، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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