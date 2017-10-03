أخبار عاجلة

رئيس الوزراء يتفقد مقر مدارس النيل في الأقصر -
وزير الصحة: إعادة فتح وحدة الغسيل الكلوي المتضررة من حريق الإسكندرية غدًا -
وزير الداخلية الفرنسي: باريس والقاهرة عنصران لاستقرار منطقة المتوسط -
ضبط عاطل اختطف طفل مقابل 500 ألف جنيه في المطرية -
دفاع "مرسي" عن تأخرهم بـ"اقتحام السجون": "بنتابع قضية ابنه" -
9 يناير.. الحكم على 30 متهمًا بقضية "خلية أوسيم الإرهابية" -
الداخلية تكرم أسرة مصرية أنقذت شابا سوريا من الاختطاف -
جامعة القاهرة تشكل لجنة لمتابعة ترشيد استهلاك الكهرباء بمبانيها -
وزير الأوقاف: معظم الأئمة لا يحفظون 5 أجزاء متتالية من القرآن -
"علشان تبنيها" تجمع توقيعات آلاف المواطنين بالفيوم صور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

نتنياهو: "القدس الكبرى" ستكون جزءًا من إسرائيل

Google+ Print

مصراوي Masrawy

نتنياهو: "القدس الكبرى" ستكون جزءًا من إسرائيل

11:21 م الثلاثاء 03 أكتوبر 2017

تل أبيب - (د ب أ): 

تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بدعم مشروع قانون القدس الكبرى، الذي يصل إلى حد ضم 19 مستوطنة في الضفة الغربية كأمر واقع ، بما في ذلك معاليه أدوميم.

وقال نتنياهو، اليوم الثلاثاء، خلال زيارة مستوطنة معاليه أدوميم في الضفة الغربية "هذا المكان سيكون جزءا من دولة إسرائيل"،بحسب صحيفة"جيروزاليم بوست"في موقعها الإلكتروني.

وأضاف نتنياهو: "إننى أؤيد مشروع قانون القدس الكبرى الذى سيسمح للقدس بالتطور بطرق عديدة".

وقد قام بإعداد مشروع القانون عضو حزب الليكود يواف كيش، وقدمه وزير النقل يسرائيل كاتس.

وذكر أيضا أنه سيعزز خطط إقامة أربعة ألاف منزل جديد في مستوطنات الضفة الغربية بعد عطلة الأعياد اليهودية.

يأتي تصريح نتنياهو رغم قرار مجلس الأمن الدولي، الصادر في ديسمبر الماضي،بوقف الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • ردًا على نتنياهو.. حماس تدعو لتعزيز الوحدة الفلسطينية

    أخبار

  • نتنياهو: لا علاقة لإسرائيل باستفتاء كردستان العراق

    أخبار

  • قوات الاحتلال تعتقل 6 فلسطينيين بالضفة الغربية

    أخبار

  • تحطم طائرة استطلاع إسرائيلية قرب بيت لحم جنوب الضفة

    أخبار

إعلان

a55f70aa94.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
رئيس الوزراء يتفقد مقر مدارس النيل في الأقصر

رئيس الوزراء يتفقد مقر مدارس النيل في الأقصر

وزير الصحة: إعادة فتح وحدة الغسيل الكلوي المتضررة من حريق الإسكندرية غدًا

وزير الصحة: إعادة فتح وحدة الغسيل الكلوي المتضررة من حريق الإسكندرية غدًا

وزير الداخلية الفرنسي: باريس والقاهرة عنصران لاستقرار منطقة المتوسط

وزير الداخلية الفرنسي: باريس والقاهرة عنصران لاستقرار منطقة المتوسط

ضبط عاطل اختطف طفل مقابل 500 ألف جنيه في المطرية

ضبط عاطل اختطف طفل مقابل 500 ألف جنيه في المطرية