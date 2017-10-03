نتنياهو: "القدس الكبرى" ستكون جزءًا من إسرائيل
نتنياهو: "القدس الكبرى" ستكون جزءًا من إسرائيل
11:21 م الثلاثاء 03 أكتوبر 2017
تل أبيب - (د ب أ):
تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بدعم مشروع قانون القدس الكبرى، الذي يصل إلى حد ضم 19 مستوطنة في الضفة الغربية كأمر واقع ، بما في ذلك معاليه أدوميم.
وقال نتنياهو، اليوم الثلاثاء، خلال زيارة مستوطنة معاليه أدوميم في الضفة الغربية "هذا المكان سيكون جزءا من دولة إسرائيل"،بحسب صحيفة"جيروزاليم بوست"في موقعها الإلكتروني.
وأضاف نتنياهو: "إننى أؤيد مشروع قانون القدس الكبرى الذى سيسمح للقدس بالتطور بطرق عديدة".
وقد قام بإعداد مشروع القانون عضو حزب الليكود يواف كيش، وقدمه وزير النقل يسرائيل كاتس.
وذكر أيضا أنه سيعزز خطط إقامة أربعة ألاف منزل جديد في مستوطنات الضفة الغربية بعد عطلة الأعياد اليهودية.
يأتي تصريح نتنياهو رغم قرار مجلس الأمن الدولي، الصادر في ديسمبر الماضي،بوقف الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
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