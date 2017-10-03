سامح عاشور: لا تعجبني تصورات عمرو موسى السياسية

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قال سامح عاشور، نقيب المحامين، إنه لا يوجد وفاق سياسي بينه وبين عمرو موسى، الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، مشيرًا إلى أن موسى دعاه إلى توقيع مذكراته لكنه لم يستجب.

وأضاف عاشور خلال حواره ببرنامج «آخر النهار»، المذاع عبر فضائية «النهار» اليوم الثلاثاء: «إحنا مختلفين عن بعض، ولا أحب طريقته في التعامل السياسي، فلا يعجبني آرائه أو تصوراته السياسية، وأنا رفضت أن يكون هو رئيسًا لجبهة الإنقاذ وهذا ما تسبب في توتير العلاقة بيننا في لجنة الخميسين».

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وتابع: «مصطفى الفقى تعرض للظلم كثيرًا وعمرو موسى أحد من ظلموه بدعمه رأي قطر التي رفضت ترشح الأول لأمانة جامعة الدول العربية، ولا أعرف حقيقة العلاقة بين الإثنين».