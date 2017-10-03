أخبار عاجلة

رئيس الوزراء يتفقد مقر مدارس النيل في الأقصر -
وزير الصحة: إعادة فتح وحدة الغسيل الكلوي المتضررة من حريق الإسكندرية غدًا -
وزير الداخلية الفرنسي: باريس والقاهرة عنصران لاستقرار منطقة المتوسط -
ضبط عاطل اختطف طفل مقابل 500 ألف جنيه في المطرية -
دفاع "مرسي" عن تأخرهم بـ"اقتحام السجون": "بنتابع قضية ابنه" -
9 يناير.. الحكم على 30 متهمًا بقضية "خلية أوسيم الإرهابية" -
الداخلية تكرم أسرة مصرية أنقذت شابا سوريا من الاختطاف -
جامعة القاهرة تشكل لجنة لمتابعة ترشيد استهلاك الكهرباء بمبانيها -
وزير الأوقاف: معظم الأئمة لا يحفظون 5 أجزاء متتالية من القرآن -
"علشان تبنيها" تجمع توقيعات آلاف المواطنين بالفيوم صور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

سامح عاشور: لا تعجبني تصورات عمرو موسى السياسية

Google+ Print
سامح عاشور: لا تعجبني تصورات عمرو موسى السياسية سامح عاشور: لا تعجبني تصورات عمرو موسى السياسية

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال سامح عاشور، نقيب المحامين، إنه لا يوجد وفاق سياسي بينه وبين عمرو موسى، الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، مشيرًا إلى أن موسى دعاه إلى توقيع مذكراته لكنه لم يستجب.

وأضاف عاشور خلال حواره ببرنامج «آخر النهار»، المذاع عبر فضائية «النهار» اليوم الثلاثاء: «إحنا مختلفين عن بعض، ولا أحب طريقته في التعامل السياسي، فلا يعجبني آرائه أو تصوراته السياسية، وأنا رفضت أن يكون هو رئيسًا لجبهة الإنقاذ وهذا ما تسبب في توتير العلاقة بيننا في لجنة الخميسين». 

شاهد أيضا

وتابع: «مصطفى الفقى تعرض للظلم كثيرًا وعمرو موسى أحد من ظلموه بدعمه رأي قطر التي رفضت ترشح الأول لأمانة جامعة الدول العربية، ولا أعرف حقيقة العلاقة بين الإثنين».

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
سحر نصر تتفق مع الصندوق السعودي على ضخ استثمارات جديدة

سحر نصر تتفق مع الصندوق السعودي على ضخ استثمارات جديدة

إصابة 5 أشخاص إثر حريق بمصنع كيماويات في الإسكندرية

إصابة 5 أشخاص إثر حريق بمصنع كيماويات في الإسكندرية

إطلاق أسم الشهيد «محمد عادل» على مدرسة الباجور الثانوية (صور)

إطلاق أسم الشهيد «محمد عادل» على مدرسة الباجور الثانوية (صور)

حادث المنشية.. خيانة الإخوان ونجاة عبد الناصر

حادث المنشية.. خيانة الإخوان ونجاة عبد الناصر