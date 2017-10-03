هنية: الدم المصري غالي علينا

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قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، إن أول زيارة للقيادة الجديدة المنتخبة في «حماس» كانت من مصر، مشدّدًا: «نحن كنا ومازلنا نتطلع إلى علاقة استراتيجية مع القاهرة».

أضاف هنية، خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج «هنا العاصمة»، عبر فضائية «سي بي سي»، «الإخوة في مصر تحدثوا في أمر المصالحة بشكلِ قوي يؤكد السعي الحثيث ووجود قرار سياسي لإتمامها».

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تابع: «الأمن القومي المصري هو أمننا، ولا نسمح نهائيًا بالإضرار به، والدم المصري غالي علينا، وغزة لا يمكن أن تكون منطلقا للإضرار بمصر.. حريصون على أمن مصر كما يحرص المصريون على أمننا».