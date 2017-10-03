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«المحافظين» يهنئ الحكومة الفلسطينية بالمصالحة

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«المحافظين» يهنئ الحكومة الفلسطينية بالمصالحة «المحافظين» يهنئ الحكومة الفلسطينية بالمصالحة

التحرير

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هنأ الدكتور بشرى شلش، الأمين العام بحزب المحافظين، الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس أبو مازن لعودة عملها بشكل طبيعي في قطاع غزة بعد غياب استمر لمدة 3 سنوات.

ووصف شلش، في تصريح له اليوم الثلاثاء، تسلم رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد لله، لمقر الحكومة بغزة باللحظة المفصلية في التاريخ، مطالبا الفصائل الفلسطينة أن تدرك تلك اللحظة وتعي رغبة الشعب الفلسطيني في إنهاء الانقسام الداخلي والالتفاف حول القضية الفلسطينية.

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وأوضح الأمين العام بحزب المحافظين، أن دور في إتمام عملية المصالحة جاء في إطار دورها التاريخي الساعي دائما لحل القضية الفلسطينية بشكل كامل وباعتبار أن فلسطين من دعائم الأمن القومى المصرى، مشيرًا إلى أن مصر لم ولن تتاجر بالقضية الفلسطينية، مثل دول أخرى ظنت أن مصر منشغلة بأوضاعها الداخلية، وصدرت صورة مزيفة عن نفسها بأنها تستطيع حل القضية الفلسطينية لينكشف للجميع مع مرور الوقت أنها استخدمت القضية الفلسطينية لتحقيق مكاسب تفاوضية لنفسها مع أمريكا وإسرائيل، ومصر كانت تعمل بجدية في صمت.

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التحرير

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