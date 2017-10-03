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ميدو: لا يوجد وقت للمفاجآت.. و أوغندا ستفوز على غانا

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ميدو: لا يوجد وقت للمفاجآت.. و أوغندا ستفوز على غانا ميدو: لا يوجد وقت للمفاجآت.. و أوغندا ستفوز على غانا

التحرير

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علق أحمد حسام ميدو المدير الفنى لفريق وادي دجلة، على المباراة المرتقبة لمنتخبنا الوطني أمام الكونغو، والمقرر لها فى الـ8 من أكتوبر الجاري على ملعب برج العرب، ضمن منافسات الجولة الخامسة بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال بروسيا 2018.

وقال ميدو عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات الصغيرة «تويتر» :" لا يوجد وقت للمفاجآت، يجب تحضير لاعبي نفسيًا بأن أوغندا ستفوز على غانا وأن التأهل لن يكون إلا من خلال فوزنا في المباراتين".

وأضاف المدير الفنى لوادى دجلة: " نسبة فوز أوغندا على غانا تتعدى الـ٧٠ ٪ #حلم_المونديال".

ويذكر أن المنتخب الوطني يحتل صدارة المجموعة الخامسة برصيد 9 نقاط، ويحل فى المركز الثاني المنتخب الأوغندي برصيد بـ7 نقاط، بينما يأتي منتخب غانا فى المركز الثالث بـ5 نقاط، ويتزيل منتخب الكونغو جدول ترتيب المجموعة بنقطة وحيدة.

— Mido (@midoahm)

 

 

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التحرير

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