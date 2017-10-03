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تعديلات في جدول مباريات دورة عُمان بعد اعتذار أوزبكستان

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تعديلات في جدول مباريات دورة عُمان بعد اعتذار أوزبكستان تعديلات في جدول مباريات دورة عُمان بعد اعتذار أوزبكستان

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كتب: عبد الرحمن مصطفى - كريم أحمد

أعلن الاتحاد العماني لكرة القدم، اعتذار منتخب أوزبكستان عن عدم المشاركة في دورة عمان الدولية الودية لمنتخبات الشباب، المقرر انطلاقها يوم الخميس المقبل، وذلك بسبب وفاة وزير الرياضة بدولة أوزبكستان.

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وتقرر إقامة الدورة من ثلاث فرق فقط تبعًا لذلك، حيث تم تعديل جدول مباريات البطولة ، حيث يلتقي منتخب الشباب المصري مع نظيره السوري يوم الخميس المقبل، بينما يلتقي نظيره العماني يوم السبت المقبل، وتقام المباراتان في السادسة والنصف مساء بتوقيت مسقط، فيما تجرى ترتيبات للاتفاق على مباراة ودية للمنتخب المصري يوم الإثنين المقبل لم يحدد طرفها حتى الآن.

وكان منتخب الشباب الوطني قد وصل إلى مسقط في ساعة مبكرة من فجر اليوم الثلاثاء، وأدى أولى تدريباته مساء اليوم بحضور السفير المصري الذي كان في استقباله مجدي عبد الغني رئيس البعثة ، كما حضره المصري فتحي نصير المدير الفني للاتحاد العماني.

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