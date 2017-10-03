الدفاع الروسية: انضمام بلدة "تلدو" السورية إلي مناطق وقف إطلاق النار

موسكو - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، انضمام بلدة تلدو بمحافظة حمص السورية إلى مناطق وقف إطلاق النار، بعد الاتفاق مع المعارضة المسلحة على تخفيف التوتر في المحافظة.

وأكدت الوزارة - في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - استمرار لجان الوفاق الوطني في مناطق خفض التوتر من أجل تهيئة الظروف الملائمة لترميم منشآت مهمة اجتماعيا وإعمار المرافق العامة المدمرة في سوريا.

وأشارت الوزارة إلى أن مركز المصالحة الروسي يتعاون مع لجنة الأراضي في محافظة حلب السورية لتأمين عودة النازحين إلى منازلهم، لافتة إلى أن 116 عائلة عادت إلى منازلها شمال محافظة حلب.