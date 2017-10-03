السفير الأمريكي الجديد في روسيا: سنعمل على استعادة الثقة بين البلدين

موسكو - (أ ش أ):

تعهد السفير الأمريكي الجديد لدى روسيا جون هانتسمان، اليوم الثلاثاء، ببذل قصارى جهده ‏ليعيد بناء الثقة على صعيد العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا وسط شد وجذب بين البلدين.

ونقلت وكالة أنباء (تاس) الروسية عن السفير الأمريكي قوله بعد تقديمه أوراق اعتماده إلى الرئيس ‏الروسي فلاديمير بوتين: "باعتباري سفيرًا للولايات المتحدة لدى الاتحاد الروسي، أتطلع إلى العمل على إعادة بناء الثقة بين البلدين ‏وتعزيز العلاقات الثنائية بناءً على التعاون على صعيد المصالح المشتركة".

‏وأضاف هانتسمان: "سأبحث مع مواطنين روس من جميع الأطياف الرؤى المشتركة وأعبر لهم عن عميق تقديري المتنامي لتاريخ ‏وثقافة روسيا الثريين والمذهلين ،ونتطلع أنا وزوجتي ماري كاي إلى الاجتماع مع أكبر عدد ممكن من المواطنين الروس للبحث عن الأوجه المشتركة بين شعبينا".

كان بوتين قد استقبل في وقت سابق اليوم سفراء 20 دولة إلى روسيا تم تعيينهم حديثًا، من ضمنهم السفير الأمريكي ‏الجديد هانتسمان، وذلك لتسليم أوراق اعتمادهم.‏