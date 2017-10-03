«دار العلوم» تناقش «الثابت والمتغير في العلوم العربية» بمؤتمرها الدولي الثامن

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- الريحاني: المؤتمر يكشف أثر الفكر العربي في بناء الحضارة الإنسانية

تنظم كلية دار العلوم، جامعة المنيا، مؤتمرها الدولي الثامن تحت شعار «الثابت والمتغير في العلوم العربية والإسلامية»، خلال الفترة 9 - 11 أكتوبر الحالى.

يقول د. محمد الريحانى، عميد الكلية، «إن المؤتمر يلقي الضوء، من خلال عقول المفكرين، على المبادئ الثابتة في الفكر العربي بكل فروعه، والمتغيرات المنبثقة عن عبقرية الإبداع والإضافة في إطار البيئة العربية والعالمية بثقافاتها المختلفة، وما ينجم عن ذلك من تطور الحضارة بصفة عامة في مجالاتها الفكرية».

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وعن أهداف المؤتمر يضيف الريحاني، «يهدف المؤتمر إلى الوقوف على عوامل الثبات والحركة ومدى المرونة الفكرية في العلوم العربية والإسلامية، والكشف عن عوامل التأثير والتأثر بين العلوم العربية بشكل عام، والعلوم الإسلامية بوجه خاص، إضافة إلى إبراز مجال الدراسات البينية، وأثرها في منظومة الحضارة الإنسانية».

كما أشار عميد دار العلوم إلى أن المؤتمر يكشف أثر الفكر العلمي العربي في بناء الحضارة الإنسانية بعامة، والحضارة الأوروبية خاصة. والوقوف على أثر الفكر العربي والآسيوي في التحولات الفكرية في العلوم العربية والإسلامية.

يشارك في المؤتمر لفيف من المثقفين والمفكرين على المستوى العربي، إضافة إلى ضيوف المؤتمر د. مريم المذكور الملحق الثقافي الكويتي بالقاهرة، ود. جمال الدين علي أبو المجد رئيس الجامعة، واللواء عصام البديوي محافظ المنيا، ومحمد ناصر الجابري وزير العدل والأوقاف الكويتي، وحلمي النمنم وزير الثقافة، ود. محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.