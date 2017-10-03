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الزمالك يخوض مرانه غدًا على فترتين

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الزمالك يخوض مرانه غدًا على فترتين الزمالك يخوض مرانه غدًا على فترتين

التحرير

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 قرر المونتجيري نيبوشا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي إقامة مران الفريق غدًا الأربعاء على فترتين الصباحي بملعب النادي على أن يتوجه اللاعبون إلي المعسكر عقب نهايته ويؤدي مرانه المسائي علي ملعب بتروسبورت في السابعة مساءً.

واختار الجهاز الفني 27 لاعبًا للانتظام في المعسكر المغلق والذى يستمر لمدة 6 أيام ويخوض خلاله مباراتين وديتين أمام الطلائع والسكة استعدادًا لمواجهة طنطا بالدورى العام 13 اكتوبر وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: محمود جنش وعمر صلاح ومحمود عبدالمنصف

شاهد أيضا

خط الدفاع: محمد مجدي محمود علاء حازم إمام أحمد فتوح أحمد مجدي

خط الوسط: أحمد توفيق دونجا أحمد داودا محمود حمدي «الونش» معروف يوسف محمد أشرف«روقة» «كابوريا» محمد الشامي صلاح عاشور أحمد مدبولي عبدالله جمعة أحمد رفعت محمد رمضان أيمن حفني.

خط الهجوم كاسونجو باسم مرسي رزاق سيسيه يوسف أوباما خالد قمر.

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التحرير

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