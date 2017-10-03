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​بعد حملة أولياء الأمور.. التعليم: كتاب الدراسات الاجتماعية لا يدعو التلاميذ للهجرة

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مصراوي Masrawy

​بعد حملة أولياء الأمور.. التعليم: كتاب الدراسات الاجتماعية لا يدعو التلاميذ للهجرة

09:34 م الثلاثاء 03 أكتوبر 2017

​بعد حملة أولياء الأمور.. التعليم: كتاب الدراسات الاجتماعية لا يدعو التلاميذ للهجرة

كتبت- ياسمين محمد:

نفى ممدوح قدري، مستشار مادة الدراسات الاجتماعية بوزارة التربية والتعليم، أن يكون الكتاب الخاص بالمادة للصف الرابع الابتدائي محرضًا للتلاميذ على الهجرة خارج البلاد.

يأتي ذلك ردًا على ما أثارته حملة "ثورة أمهات على المناهج التعليمية"، عبر صفحتها على "فيسبوك"، بشأن حث كتاب الدراسات الاجتماعية الطلاب على الهجرة لدول الخليج العربي، بدرس "نمو السكان في مصر".

وذكر الكتاب أن الزيادة السكانية لا تحدث فقط من الزيادة الطبيعية "الفرق بين عدد المواليد والوفيات"، ولكن تحدث لسبب آخر وهو الهجرة.

وعدد الكتاب أنواع الهجرة: داخلية "وهي انتقال الأفراد من مكان إلى آخر داخل حدود الدولة مثل هجرة السكان من الريف إلى المدينة"، وخارجية: "وهي انتقال الأفراد من دولة إلى أخرى مثل هجرة المصريين إلى دول الخليج العربي".

وعن أسباب الهجرة عددها الكتاب: البحث عن فرصة عمل، الحصول على أجور أعلى، والتعليم.

وأشار أولياء الأمور أن الكتاب يحمل دعوة ضمنية للطلاب للسفر للخارج من أجل الحصول على فرص عمل وأجور أعلى، والتخفيف من الزيادة السكانية.

وقال مستشار مادة الدراسات الاجتماعية، إن الكتاب هدفه توضيح أنواع الهجرة فقط ولا يستهدف دعوة الطلاب للهجرة، كما أن طلاب في الصف الرابع الابتدائي لا يتجاوز عمرهم 10 سنوات لن يدركوا الأمر بهذا المعنى.

وأضاف ممدوح قدري، لمصراوي، أن الكتاب ذكر أسباب الهجرة من بينها الحصول على فرص عمل مميزة وأجر أعلى، للإشارة إلى أن المصري إذا حاول السفر لأي بلد أخرى لا بد أن تتوفر له هذه الأسباب، ولا يجب أن يسافر بشكل عشوائي أو يترك واجبه نحو وطنه، كأن يكون مزارعًا فيترك أرضه ويهاجر داخليًا أو خارجيًا.

وأوضح أنه تم الاستعانة بمثال الهجرة إلى دول الخليج العربي، لأنها الدول الأقرب للمصريين من حيث اللغة والثقافة المشتركة، لافتًا إلى أن هذا التوضيح من شأن المعلم الواعي الذي يجب عليه إيضاح الأفكار للطلاب.

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