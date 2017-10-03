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الأرصاد: سنرسل للمحافظات 4 إنذارات استعدادا لموسم الأمطار (فيديو)

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الأرصاد: سنرسل للمحافظات 4 إنذارات استعدادا لموسم الأمطار (فيديو) الأرصاد: سنرسل للمحافظات 4 إنذارات استعدادا لموسم الأمطار (فيديو)

التحرير

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قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه سيتم إرسال 4 إنذارات لجميع المحافظات استعدادا لموسم السيول والأمطار والوقوف على كافة الاستعدادات لمواجهة الظاهرة.

وأضاف عبد العال خلال لقائه مع قناة «أون لايف» أن الهيئة ترسل هذه الإنزارات إلى المحافظات قبل  حدوث ظاهرة الأمطار و السيول بــ15 يومًا و72 و48 و24 ساعة.

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 وتابع عبد العال أنه قبل بدء فصل الخريف بـ15 يومًا ترسل الهيئة إنذار مبكر لجميع المحافظات، لاسيما المُحاطة بسلاسل الجبال لعمل الاستعدادات اللازمة؛ لتطهير مخرات السيول، والاستعداد لتصريف الأمطار.

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التحرير

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