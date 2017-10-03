أخبار عاجلة

رئيس الوزراء يتفقد مقر مدارس النيل في الأقصر -
وزير الصحة: إعادة فتح وحدة الغسيل الكلوي المتضررة من حريق الإسكندرية غدًا -
وزير الداخلية الفرنسي: باريس والقاهرة عنصران لاستقرار منطقة المتوسط -
ضبط عاطل اختطف طفل مقابل 500 ألف جنيه في المطرية -
دفاع "مرسي" عن تأخرهم بـ"اقتحام السجون": "بنتابع قضية ابنه" -
9 يناير.. الحكم على 30 متهمًا بقضية "خلية أوسيم الإرهابية" -
الداخلية تكرم أسرة مصرية أنقذت شابا سوريا من الاختطاف -
جامعة القاهرة تشكل لجنة لمتابعة ترشيد استهلاك الكهرباء بمبانيها -
وزير الأوقاف: معظم الأئمة لا يحفظون 5 أجزاء متتالية من القرآن -
"علشان تبنيها" تجمع توقيعات آلاف المواطنين بالفيوم صور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

بوتين: لا أخفي قلقنا الشديد حول إسبانيا بعد استفتاء كتالونيا

Google+ Print

مصراوي Masrawy

بوتين: لا أخفي قلقنا الشديد حول إسبانيا بعد استفتاء كتالونيا

08:54 م الثلاثاء 03 أكتوبر 2017

بوتين: لا أخفي قلقنا الشديد حول إسبانيا بعد استفتاء كتالونيا

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

موسكو - (أ ش أ):
عبَّر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن قلقه إزاء الاضطرابات التي شهدتها إسبانيا بسبب استفتاء استقلال إقليم كتالونيا.

وقال بوتين، خلال تسلمه أوراق اعتماد 20 سفيرًا جديدًا لدى بلاده، حسبما ذكرت قناة ( اليوم) اليوم الثلاثاء: "الجميع يناقش الوضع بشأن استفتاء استقلال كتالونيا، لا أخفي قلقنا الشديد حول إسبانيا"، مشددًا في الوقت ذاته على أن الاستفتاء شأن داخلي، معبرًا عن أمله في أن يتم حل الأزمة قريبًا.

وكان آلاف المتظاهرين قد احتشدوا اليوم خارج مقر الشرطة في مدينة برشلونة، احتجاجًا على المعاملة التي تعرض لها الناخبون من قِبل قوات الشرطة خلال الاستفتاء الذي أُجري على استقلال إقليم كتالونيا الذي يتمتع بحكم ذاتي.

وكانت الشرطة الإسبانية قد استخدمت الهراوات وأطلقت الرصاص المطاطي لتفريق الناخبين ومنعهم من دخول مراكز الاقتراع والإدلاء بأصواتهم في هذا الاستفتاء الذي وصفته في مدريد بأنه غير قانوني .

هذا المحتوى من

Asha

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • ملك إسبانيا يتحدث عن استفتاء كتالونيا مساء اليوم

    أخبار

  • بريطانيا توافق على تسليم إمام متهم بدعم داعش لإسبانيا

    أخبار

  • موسكو: محصول القمح الروسي قد يصل لـ80 مليون طن هذا العام

    أخبار

  • بوتين يدعو إلى تحسين العلاقات مع واشنطن خلال لقائه سفيرها الجديد

    أخبار

إعلان

f4e94e4e71.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
«المخطئ يتحمل».. برلمانية: قرارات الحكومة الخاطئة كلفتها 872 مليون جنيه

«المخطئ يتحمل».. برلمانية: قرارات الحكومة الخاطئة كلفتها 872 مليون جنيه

الأخبار - وزير المالية : الحكومة تلقت إشادة كبيرة من المسؤولين الفرنسيين بشأن الإصلاح الإقتصادي

الأخبار - وزير المالية : الحكومة تلقت إشادة كبيرة من المسؤولين الفرنسيين بشأن الإصلاح الإقتصادي

هل تنجح الحكومة في إخراج مصر من«القائمة السوداء» لمنظمة العمل الدولية؟

هل تنجح الحكومة في إخراج مصر من«القائمة السوداء» لمنظمة العمل الدولية؟

بالصور.. قافلة طبية مجانية للكشف على موظفي الحكومة في بورسعيد

بالصور.. قافلة طبية مجانية للكشف على موظفي الحكومة في بورسعيد