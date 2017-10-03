بوتين: لا أخفي قلقنا الشديد حول إسبانيا بعد استفتاء كتالونيا

موسكو - (أ ش أ):

عبَّر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن قلقه إزاء الاضطرابات التي شهدتها إسبانيا بسبب استفتاء استقلال إقليم كتالونيا.

وقال بوتين، خلال تسلمه أوراق اعتماد 20 سفيرًا جديدًا لدى بلاده، حسبما ذكرت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الثلاثاء: "الجميع يناقش الوضع بشأن استفتاء استقلال كتالونيا، لا أخفي قلقنا الشديد حول إسبانيا"، مشددًا في الوقت ذاته على أن الاستفتاء شأن داخلي، معبرًا عن أمله في أن يتم حل الأزمة قريبًا.

وكان آلاف المتظاهرين قد احتشدوا اليوم خارج مقر الشرطة في مدينة برشلونة، احتجاجًا على المعاملة التي تعرض لها الناخبون من قِبل قوات الشرطة خلال الاستفتاء الذي أُجري على استقلال إقليم كتالونيا الذي يتمتع بحكم ذاتي.

وكانت الشرطة الإسبانية قد استخدمت الهراوات وأطلقت الرصاص المطاطي لتفريق الناخبين ومنعهم من دخول مراكز الاقتراع والإدلاء بأصواتهم في هذا الاستفتاء الذي وصفته الحكومة في مدريد بأنه غير قانوني .