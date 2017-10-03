إكرامي: علاقتي الجيدة بالشناوي ليست مصطنعة (فيديو)

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أكد شريف إكرامي، حارس مرمى المنتخب الوطني، أن علاقته بأحمد الشناوي جيدة، مشيرًا إلى أن الجمهور في مصر غير معتاد على رؤية علاقة طيبة تجمع بين 2 متنافسين، معلقًا: «المنافسة في الملعب فقط».

ويستضيف المنتخب الوطني، نظيره الكونغو يوم الأحد الموافق 8 أكتوبر، على ملعب «برج العرب»، في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الخامسة بتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم روسيا 2018.

وتابع «إكرامي»، خلال تصريحاته اليوم الثلاثاء، من برنامج «خاص روسيا»، الذي يقدمه سيف زاهر، على قناة ON sport، أن البعض يرى علاقته الطيبة بالشناوي مصطنعة، لكنها حقيقية وممتدة منذ عام 2012، مضيفًا أن الروح الجيدة بين اللاعبين لها تأثيرًا ايجابيا كبيرا على المنتخب.