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إكرامي: علاقتي الجيدة بالشناوي ليست مصطنعة (فيديو)

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إكرامي: علاقتي الجيدة بالشناوي ليست مصطنعة (فيديو) إكرامي: علاقتي الجيدة بالشناوي ليست مصطنعة (فيديو)

التحرير

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أكد شريف إكرامي، حارس مرمى الوطني، أن علاقته بأحمد الشناوي جيدة، مشيرًا إلى أن الجمهور في غير معتاد على رؤية علاقة طيبة تجمع بين 2 متنافسين، معلقًا: «المنافسة في الملعب فقط».

ويستضيف المنتخب الوطني، نظيره الكونغو يوم الأحد الموافق 8 أكتوبر، على ملعب «برج العرب»، في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الخامسة بتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم  2018.

وتابع «إكرامي»، خلال تصريحاته اليوم الثلاثاء، من برنامج «خاص روسيا»، الذي يقدمه سيف زاهر، على قناة ON sport، أن البعض يرى علاقته الطيبة بالشناوي مصطنعة، لكنها حقيقية وممتدة منذ عام 2012، مضيفًا أن الروح الجيدة بين اللاعبين لها تأثيرًا ايجابيا كبيرا على المنتخب.

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