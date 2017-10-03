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عمرو جمال: لا أركز مع الانتقادات (فيديو)

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عمرو جمال: لا أركز مع الانتقادات (فيديو) عمرو جمال: لا أركز مع الانتقادات (فيديو)

التحرير

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أكد عمرو جمال، مهاجم  الوطني، أن جميع اللاعبين في حالة تركيز شديد، استعدادًا لمواجهة الكونغو، يوم الأحد المقبل.

وأوضح «الغزال»، خلال تصريحاته اليوم الثلاثاء، من برنامج «خاص »، الذي  يقدمه سيف زاهر، الذي يعرض على قناة ON sport، أنه لا يقف كثيرًا عند انتقادات البعض لمهاجمي المنتخب، مشيرًا إلى أن كل لاعب يؤدي واجبه على أكمل وجه، معلقًا: «ده وقت العمل الجماعي».

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ويستضيف المنتخب الوطني، نظيره الكونغو يوم الأحد الموافق 8 أكتوبر، في لقاء «حلم المونديال»، حيث سيتأهل المنتخب رسميًا في حالة فوزه، إذا تعثرت أوغندا أمام غانا.   

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التحرير

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